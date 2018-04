Streetmate e Cityskater Volkswagen: micromobilità a 360 gradi

Cityskater è invece un veicolo a tre ruote. E’ un cosiddetto “Last-Mile-Surfer” dotato di un sistema a trazione elettrica. Sorprendentemente veloce, raggiunge una velocità massima di 20 km/h, dispone di un’autonomia che raggiunge circa 15 km nel contesto urbano. E’ un mezzo leggero e compatto. Con i suoi soli 11,9 kg di peso, infatti, trova facilmente spazio sia sui trasporti pubblici che in auto. E’ un veicolo realizzato per consentire di percorrere una parte del tragitto su mezzi come la metropolitana e, una volta ripiegato, può essere sistemato comodamente nel bagagliaio della propria automobile.

E’ possibile guidare il Volkswagen Streetmate stando sia in piedi che seduti. Veloce e dotato di un’autonomia di tutto rispetto, lo scooter elettrico pesa 65 kg. Streetmate è infatti in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h (limitata elettronicamente) e di coprire una distanza di ben 35 km. Questi valori si rivelano ideali nel percorso quotidiano casa-lavoro.

Si tratta di due veicoli elettrici tecnologicamente all’avanguardia che vanno ad ampliare la già ampia gamma di veicoli elettrici della Casa di Wolfsburg. I due concept, nuovi specialisti delle brevi distanze firmati Volkswagen, sono stati pensati appositamente per i centri urbani. Sono in grado di “scorrazzare” attraverso la città, silenziosi e, soprattutto, senza emissioni locali.

In occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra ( 8-18 marzo 2018), il Gruppo Volkswagen ha presentato, in anteprima mondiale, due innovativi concept ispirati a una nuova forma di mobilità: Streetmate e Cityskater Volkswagen .