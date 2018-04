L.U.C XPS Twist QF Fairmined Chopard: il lusso sostenibile

L.U.C XPS Twist QF Fairmined Chopard : l’orologio del lusso sostenibile

250 esemplari con oro estratto nel rispetto dei minatori

Chopard, azienda svizzera di orologi di lusso, gioielleria ed accessori e pioniere nello sviluppo di un lusso sostenibile, presenta un nuovo segnatempo in serie limitata: il L.U.C XPS Twist QF Fairmined Chopard, che abbina etica, estetica e contenuti tecnici.

La maison fondata nel 1860 da Louis-Ulysse Chopard, dopo aver siglato un accordo con la ONG sudamericana Alliance for Rensponsible Mining (ARM) nel 2013, ha iniziato un cammino con l’obiettivo di sviluppare prodotti certificati con il marchio Fairmined. Questo sigillo garantisce che l’oro utilizzato è stato estratto in un contesto artigianale, prestando grande attenzione all’ambiente, alle condizioni lavorative dei minatori e facendo in modo che questi ricevano un equo compenso.

Questo orologio di lusso è il grande risultato di tale obiettivo e ha ottenuto con successo il protocollo di certificazione più rigoroso dell’orologeria: Qualité Fleurier. Tutte queste caratteristiche lo rendono un segnatempo particolare e di forte presenza. Inoltre è destinato a tutti coloro che ricercano un segnatempo originale, affidabile e certificato.

L’orologio, in edizione limitata a soli 250 esemplari, è ultrapiatto con la cassa spessa solo 7,2 mm e con un diametro di 40 mm. Il quadrante invece, è in rilievo e decorato con un trattamento galvanico grigio ardesia. Ad animare questo segnatempo è un calibro meccanico a carica automatica interamente realizzato in-house con un micro rotore in oro 22 carati e una riserva di carica pari a 65 ore.

Particolare è il posizionamento sul quadrante dei piccoli secondi che si trovano a ore 7 e non, come spesso succede in orologeria, a ore 6.

L.U.C XPS Twist QF Fairmined è pensato per gli intenditori che apprezzano materiali unici e la loro finezza. Il lusso sostenibile sarà uno dei mantra dei prossimi anni e Chopard ha già fatto passi importanti in questa direzione.