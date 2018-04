McLaren 570S Spider Design Editions disponibili

McLaren 570S Spider Design Editions : svelate ben 5 versioni e già disponibili alla vendita

McLaren offre ai clienti della serie Sports una scelta più ampia che mai con le nuove specifiche dedicate alla McLaren 570S Spider Design Editions.

E’ disponibile infatti un pacchetto estetico che si declina in cinque versioni. Ogni versione offre una livrea diversa, ma completamente armoniosa, basata sulle caratteristiche cromatiche e di finitura tipiche della Casa di Woking. Ogni Design Editions è stata accuratamente curata dai progettisti McLaren Automotive, in modo che colori, materiali e finiture si completino alla perfezione.

Il tutto si basa su una speciale vernice per la carrozzeria. Disponibili attualmente le tonalità Silica White, Storm Grey, Vermillion Red, Onyx Black o Vega Blue. Ogni colore viene poi abbinato a un corrispondente allestimento interno. Ma non solo. La finitura di cerchioni, pinze freno e dell’hard top retraibile elettricamente, sono stati studiati offrire il risultato più visivamente equilibrato e piacevole.

McLaren 570S Spider Design Editions Onyx Black

Ne è un esempio la 570S Spider Design Edition 4, come visibile nelle immagini, di colore Onyx Black. L’hard-top retrattile è in tinta con la carrozzeria, i cerchi in lega forgiati a 10 razze mostrano una finitura Stealth che contrasta con le pinze dei freni in McLaren Orange. Il logo McLaren stampato è di colore nero.

L’allestimento interno è composto da rivestimenti in Alcantara Carbon Black, nappa McLaren Orange, sedili in nappa traforata McLaren Orange con cuciture a contrasto, volante coordinato a colori e finiture in pelle con marchio McLaren.

Trattandosi di un pacchetto puramente estetico, restano invariate le caratteristiche tecniche della vettura. Il motore V8 3.8 litri twin-turbo, abbinato al cambio 7 marce, eroga sempre 570 cavalli e 600 Nm, valori che consentono alla vettura di passare da 0 a 100 Km/h in 3.2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 328 km/h.

Il costo dei pacchetti 570S Spider Design Editions varia tra le 8.100 e le 10.700 sterline in aggiunta al prezzo di vendita della McLaren 570S Spider, che parte da 164.750 sterline.