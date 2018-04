Oroscopo del Giorno Lunedì 23 Aprile

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Il sesso e il romanticismo sono la massima priorità per te oggi. Sei particolarmente bella, ti senti particolarmente sensuale e potresti attirare l’ammirazione degli estranei. Potresti essere tentata da qualche vestito nuovo o forse un nuovo profumo. Questo è sicuramente il giorno perfetto per programmare una serata intima con il partner. Se puoi, fallo!

TORO ⭐️⭐️ TOP:Se sei single Toro, stasera potresti ritrovarti a desiderare un amante del passato e chiederti cosa sta succedendo a questa persona in questo momento. Se sei attualmente coinvolto, potresti provare una separazione temporanea dalla persona amata e potresti sentirti incline a passare la serata a casa. Se scegli di farlo, divertiti con un libro o un film. Ricorda: un telefono guardato non suona mai!

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Per quanto tu voglia socializzare, potresti essere così coinvolto nel tuo lavoro che non sentirai volare una mosca. Mentre lavori, assicurati di tenere un orecchio sintonizzato sul mondo o camminare di tanto in tanto. Altrimenti, potresti sabotare quello che vuoi di più oggi.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi la tua sensualità è mitigata con un tocco di mistica sensazione romantica trovata nelle fiabe, Cancro. Questo potrebbe essere insolito per te, ma il tuo partner lo adorerà! Se sei single, è probabile che tu possa attirare molta attenzione e incontrare qualcuno di nuovo ed eccitante. Abbi cura di vedere la persona per quello che è e non solo un’immagine romantica. In bocca al lupo!

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Il desiderio di arredarev la tua casa potrebbe iniziare con un’accurata pulizia, Leone. Potresti cominciare con qualche riparazione oppure con la ristrutturazione di nuovi mobili. Puoi divertirti molto, specialmente se il tuo partner o i tuoi amici ti aiuteranno. Lavora duro e goditi la giornata!

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Un partner potrebbe contattarti di punto in bianco Vergine, forse proponendoti di stare insieme stasera, da soli. Sei dell’umore giusto per questo, visto che ti senti particolarmente sexy. Una serata a casa o nel tuo ristorante preferito potrebbe essere una buona scekta. Non essere sorpreso se il tuo partner ordinerà champagne e si presenterà con i fiori! Divertiti!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Hai aspettato di avere dei fondi Bilancia, forse per creare un’opera d’arte, scrivere un libro o girare un film documentario? Se è così, potresti avere molto da festeggiare oggi quando riceverai la notizia che il denaro è imminente! Non essere sorpreso se c’è un ritardo. Il progetto sta per concludersi, ma solo un pò più tardi di quanto avresti sperato. Tutto quello che puoi fare ora è avere pazienza.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno al tuo posto di lavoro potrebbe improvvisamente trovarti molto attraente e non farne un segreto, Scorpione. Come reagisci dipende da te, ma se non contraccambi i sentimenti di questa persona, non rispondere in modo positivo semplicemente perché ne sei lusingato. Potrebbe causare problemi per voi, soprattutto se questa persona è in una posizione di autorità.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il tuo desiderio di rispettare e onorare la persona speciale della tua vita si scontra oggi con l’altrettanto forte desiderio di diventare un persuasore, Sagittario. Il segreto per risolvere questo conflitto sta nel sapere che le due cose non si escludono a vicenda. Inoltre, se hai intenzione di sfruttare al meglio entrambe le cose, devi sintonizzarti sui pensieri e sui sentimenti del tuo partner.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Hai nutrito un desiderio segreto per qualcuno che credi ti veda solo come un amico, Capricorno? Non essere sorpreso se non sarà così. Questo è un giorno in cui le passioni nascoste possono rivelarsi e all’improvviso e il tuo amico potrebbe inaspettatamente confessare un’attrazione nascosta per te! L’unico svantaggio è che a volte può essere una delusione quando le fantasie diventano realtà.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti incontrare un collega di lavoro e improvvisamente sentire un’attrazione inaspettata, Acquario. Questo potrebbe sorprenderti perché non hai mai pensato prima a questa persona in quel modo. Prima di saltarci dentro con entrambi i piedi, concediti un pà di tempo per capire. Oggi ti senti particolarmente sensuale, quindi rimanda a domani. Rimani con i piedi per terra per ora.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una somma di denaro che potresti aspettarti da molto lontano potrebbe essere in ritardo, Pesci. Questo potrebbe essere frustrante per te, ma non farti prendere dal panico. Il denaro sta davvero arrivando. Quindi, a meno che la tua situazione non sia urgente, siediti e aspetta. Sii paziente e resisti.

