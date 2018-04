Classifica zodiacale Maggio 2018 Acquario: sesta posizione

In amore , le previsioni promettono tanta felicità e un mese ricco di soddisfazioni. Prestate soltanto attenzione a non essere troppo eccessivi nel manifestare i vostri sentimenti. Siate invece naturali e mostrate il vostro vero io. Potrete in questo modo trascorrere dei momenti ricchi di complicità con il partner e, assieme, godrete della comprensione reciproca.

Il passaggio del Sole e del pianeta Mercurio attraverso la vostra quarta casa indica l’opportunità di risolvere alcune difficoltà in ambito familiare presenti e passate. A maggio 2018 verranno anche superati agevolmente problemi legati alla proprietà e agli immobili. Vi troverete inoltre a dover prendere decisioni che metteranno finalmente il giusto ordine in certi aspetti della vostra vita.