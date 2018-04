Classifica zodiacale Maggio 2018 Capricorno: settima posizione

Riguardo il lavoro e la professione , il mese di maggio sarà molto produttivo. L’ intelligenza, il ragionamento e la creatività sapranno elevarvi verso un nuovo livello e con grandi soddisfazioni. Avrete però meno tempo per rilassarvi e rigenerarvi rispetto ai mesi precedenti. Un clima più sereno nell’ambiente lavorativo è in serbo per voi nell’ultima settimana del mese.

In amore , non abbiate paura di affrontare degli ostacoli e dei problemi. Andate sempre avanti e comprenderete fino a che punto la vostra famiglia vi ama ed ha bisogno di voi. Il vostro obiettivo sarà quello di trovare il giusto equilibrio tra le varie sfere della vostra vita.

È arrivato per voi del Capricorno il momento di dedicarsi alle attività creative. Nel mese di maggio 2018 ci sarà una serie di cambiamenti imprevisti. Ma saprete come affrontare le nuove realtà da una diversa angolazione, da un punto di vista più legato alla percezione e ai temi spirituali.