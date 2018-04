Classifica zodiacale Maggio 2018 Leone: quinta posizione

Classifica zodiacale Maggio 2018 Leone stilata da TopLook.

Cari leoncini la vostra vita continua ad essere intensa e piena di eventi che favoriranno nuovi incontri e nuove amicizie. A Maggio 2018 non dovrete fidarvi di tutti quelli che vi si presenteranno di fronte. Purtroppo per voi, non tutti si dimostreranno brave persone e degni della vostra fiducia.

Classifica zodiacale del mese di Maggio 2018 per il segno del Leone: Amore

In amore, tutto il mese si preannuncia essere favorevole. Siete infatti circondati da pianeti affettuosi, romantici e creativi, come Nettuno e Venere. Anche il Sole, con i suoi benefici influssi, regalerà gioia, forza e vitalità. Questo è un momento magico per consolidare l’intimità del rapporto con il proprio partner.

Classifica zodiacale del mese di Maggio 2018 per il segno del Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, una buona dose di fortuna arriverà a sostenervi e ad accrescere la vostra attività. I passaggi del Sole e di Mercurio attraverso la vostra decima Casa, sapranno stimolare al meglio i vostri interessi sociali e professionali. Grazie alla combinazione e agli influssi positivi di questi due astri, troverete agevolmente tutte le soluzioni necessarie per realizzare progetti economicamente redditizi.