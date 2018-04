Classifica zodiacale Maggio 2018 Sagittario: ottava posizione

Classifica zodiacale Maggio 2018 Sagittario stilata da TopLook.

Poiché c’è un’opposizione tra i pianeti Saturno e Urano, è probabile che abbiate durante il mese di maggio 2018 mostriate tendenze ambivalenti, cioè starete in tensione tra il vecchio e il nuovo. Sarete infatti dibattuti tra proseguire lungo il cammino tracciato o dare ascolto alla forte attrazione verso strade inesplorate.

Classifica zodiacale del mese di Maggio 2018 per il segno del Sagittario: Amore

In amore, avrete la possibilità di fare nuove conoscenze. Incontrete nuove persone con le quali trascorrerete momenti divertenti e spensierati, ma che non vi faranno prendere troppo la testa. Avrete inoltre anche occasioni di partire nei fine settimana per intraprendere attività ludiche o sportive.

Classifica zodiacale del mese di Maggio 2018 per il segno del Sagittario: Lavoro

Riguardo il lavoro e la professione, i progetti saranno preparati e portati avanti in tempi rapidi. Riuscirete a raggiungere un obiettivo che sembrava parecchio rischioso. Vi sentite in una fase dinamica ma controllata. A metà mese la congiunzione Mercurio/Urano passa in Toro e vi permette di riprendere fiato. Approfittate della comodità e sviluppate le vostre passioni.