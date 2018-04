Classifica zodiacale Maggio 2018 Toro: quarta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale , sarete in grado di alzare la bandiera vincente nelle aree in cui avete lottato e lavorato sodo finora.

L’amore giocherà a nascondinocon voi durante buona parte del mese. Il vostro orientamento per la pace e la tranquillità potrebbe andare incontro a qualche difficoltà. Tuttavia, i vostri sforzi troveranno il giusto successo, nonostante qualche piccolo ostacolo sul percorso. Il dialogo sincero sarà l’arma più efficace per consolidare il legame con la persona amata. Se siete single, avrete molte opportunità di attirare potenziali partner.

Sole, Luna Piena e Mercurio sono nel vostro segno e vi stimolano positivamente. Il mese di maggio 2018 si preannuncia quindi un ottimo periodo per poter risolvere i problemi che vi affliggono. Troverete anche il tempo per perseguire gli obiettivi che più v’interessano e che avete dovuto accantonare momentaneamente. Ma attenzione! Tutto dipenderà dalle vostre azioni.