Ristorante Eleven Madison Park: tra i migliori al mondo

Secondo Humm questi sono i segreti per diventare grandi chef. “Occorre non fermarsi mai alla superficie. Pensare a fondo ed arrivare al cuore delle pietanze. Sperimentare con gli attrezzi e trovare soluzioni insolite “.

La sua cucina è assolutamente all’avanguardia. Presenta piatti curiosi, divertenti ed elaborati. Le sue realizzazioni sono essenziali, con ispirazioni tratte dalla cucina tradizionale newyorkese. E come osserva egli stesso, si sono liberate del superfluo per focalizzarsi sull’esperienza sensoriale.

Il locale è ubicato al numero 11 di Madison Avenue, all’interno dell’edificio in stile Art Deco Metropolitan Life North, di fronte a Madison Square. E’ gestito dallo Chef Daniel Humm e dal suo socio Will Guidara che recentemente hanno abbandonato il classico menù alla carta in favore di un menù degustazione con innumerevoli portate.

Questo ristorante di New York è quindi considerato l’Olimpo dell’alta cucina. Con le sue tre stelle Michelin e la sua cucina d’avanguardia, nel 2017 ha letteralmente estasiato non solo i giudici del concorso, ma anche i suoi clienti.

Ogni anno World’s 50 Best Restaurants stila la classifica dei migliori ristoranti del pianeta, una sorta di Oscar della cucina dove sono presenti gli chef e i ristoranti ritenuti unici e immancabili. L’edizione del 2017 ha visto l’Osteria Francescana di Massimo Bottura miglior ristorante d’Europa e secondo al mondo, ma ad aggiudicarsi il primo posto in classifica è stato l’ Eleven Madison Park.