Barcellona Bridal Week: Collezione Atelier 2019 Pronovias

Alla Barcelona Bridal Fashion Week sfila la Collezione Atelier 2019 Pronovias

Pronovias, brand spagnolo di fama internazionale, con la presentazione della sua Collezione Atelier 2019, ha aperto ufficialmente la Barcelona Bridal Fashion Week, la settimana della Moda Sposa spagnola.

La sfilata, che ha registrato la presenza di modelle di livello internazionale come Romee Strijd, Cindy Bruna, Blanca Padilla, Sarah Fraser, Grace Guozhi, Blanca Romero e Lucia Rivera, ha quindi dato il via alla manifestazione dedicata agli sposi diretta per il terzo anno consecutivo dall’italiana Estermaria Laruccia. In passerella il brand catalano, guidato nella sezione stilistica da Hervé Moreau, ha mostrato tutta una serie di capi realizzati con tessuti preziosi e raffinati come pizzo francese, crêpe di seta, tulle di seta e merletti guipure ricamati a mano.

Disegni innovativi sorgono dai meravigliosi effetti creati dal tulle ricamato e dai ricami applicati in crepe, mikado e tulle color avorio che rendono la sposa più abbagliante che mai.

La Collezione Atelier 2019 reinventa l’abito stile impero, esaltando l’eleganza e il corpo femminile con silhouette ad A e a trapezio. Le linee mantengono un’impronta classica, con ispirazioni medievali, ma sono rilassate e destrutturate.

I capi, trovano poi la loro massima rappresentazione e la magia del movimento attraverso l’applicazione di piume leggere, frange delicate e fiori 3d. Innovative le maniche staccabili che permettono di personalizzare l’abito o di cambiare look anche durante la cerimonia.

Pronovias per questa collezione ha puntato molto su profonde scollature per le spose più audaci. Queste sono spesso accentuate sulla schiena, e abbinate a spacchi vertiginosi, scolli a V e a barca. Molti anche gli effetti “see thru” grazie a veli impalbabili riccamente ricamati con applicazioni floreali.

Il Direttore artistico Pronovias, Hervé Moreau, ha così commentato la Collezione Atelier 2019. “Nella mia collezione ci sono proposte per chi vuole sposarsi in chiesa, sulla spiaggia o in un giardino.”