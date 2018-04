Cinque casi di case di lusso con stanze segrete, scoperte in seguito a ristrutturazioni.

America. Sono tante le persone che scelgono di nascondere piccoli angoli o stanze nella propria casa, in modo tale da ricreare un rifugio personale. In questo articolo, cinque esempi di case di lusso con stanze segrete ricche di mistero.

The Baldridge House. Ubicata in Texas, a Fort Worth è una casa dal valore di 8 milioni di dollari. È stata costruita agli inizi del 1910, e recentemente ristrutturata. Il risultato? Un mix di architettura ed arredamento originale e moderno. È stata aperta la camera blindata della casa, che conteneva una catasta di lingotti d’oro. Ora, la porta del caveau è diventata quella d’ingresso allla sala cinema.

Hidden Meadow Farm. Si trova a Ligonier, in Pennsylvania e vale 5 milioni e 750 mila dollari. Questa è una proprietà di campagna, di 133 acri e che vanta una residenza di ispirazione vittoriana di 12.000 metri quadrati. Dispone di una porta Hobbit su misura, un’opera d’arte, che il proprietario ha fatto costruire in quanto fanatico di Tolkien. La porta apre sull’ufficio privato e rappresenta una musa ispiratrice per tutti coloro che la attraversano.

Hornblower House. Una casa costruita nel 1897, che vale 5 milioni e 500 mila dollari. Ha una provenienza storica e una camera segreta in soggiorno, subito dietro un ripiano che si apre. È una casa di lusso da 8.200 metri quadrati, con doppio lotto di terreno, su una tranquilla strada alberata.

Contemporary Masterpiece. Si trova a Ottawa, in Canada, e vale 2 milioni 550 mila dollari. Questa casa di 5.500 metri quadrati è stata completamente rinnovata nel 2015. Una sezione del soggiorno, ancora, si apre e rivela uno studio segreto. La porta è un pannello di legno, e nella stanza segreta compare un’ulteriore porta che porta al di fuori, per una privacy totale.

Tanglewood estate. A Houston, in Texas, per 4 milioni e 495 mila dollari. Si tratta di una casa immersa tra le querce, in stile mediterraneo. Ha una stanza segreta anti-panico, nascosta dietro ad una porta d’acciaio a cui si accede attraverso un codice d’accesso. All’interno di questa stanza un bagno ed una TV.