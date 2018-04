Oroscopo del Giorno Venerdì 27 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 27 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non essere sorpreso se oggi avrai il desiderio di ridipingere. Le energie celesti ti hanno messo in vena di riorganizzare un pò la tua casa. Abbi cura di non esagerare, Ariete. Hai la tendenza a trasformare piccoli progetti in grandi. Per ora, accontentati di acquistare alcune piante da fiore e forse nuovi tappeti o cuscini. Lascia i lavori di ristrutturazione della cucina e del bagno per dopo.

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Assicurati di rispondere a tutte le telefonate e di aprire tutte le email di oggi, Toro. È probabile che riceverai alcune notizie interessanti. Potresti farti dire da un ex capo che saresti perfetto per una nuova posizione che si aprirà nel suo ufficio. O forse un vecchio partner farà domande incerte sul rinnovo dei vecchi legami. Le sopracciglia si alzeranno di sorpresa almeno una volta durante questo giorno. Aspettati l’inaspettato!

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Gli assegni e le lettere tanto attesi si rifiutano di arrivare oggi, Gemelli. Oltre a ricontrollare che la persona o l’azienda abbia il tuo indirizzo corretto, non c’è molto che puoi fare, ma solo continuare ad aspettare. Confida che arriverà a breve, e quindi le tue difficoltà finanziarie saranno alle spalle.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Senza dubbio ti senti attraente e appassionato oggi, Cancro. Non stupirti se un ex partner si metterà in contatto con te per provare a riaccendere la vecchia fiamma. L’attenzione è lusinghiera certo, ma è improbabile che tu abbia qualche desiderio di perseguire la relazione. Sei felice con quello che hai adesso. E come si suol dire “Se non è rotto, non aggiustarlo”.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Invecchiando, sei sempre più attratto da questioni spirituali, Leone. Non è tanto che stai abbracciando una particolare religione, sei piuttosto curioso del soprannaturale e di alcune arti antiche. Prenditi un pò di tempo oggi per visitare la biblioteca o la libreria e fare qualche lettura sull’argomento. Potresti voler formare un gruppo di studio con altri che la pensano allo stesso modo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non esitare a provare qualcosa di nuovo oggi, Vergine. Se hai pensato di unirti ad un club del libro o di frequentare un corso, fallo! È probabile che incontrerai persone interessanti e entrerai in un nuovo mondo sociale. All’inizio potresti essere cauto, ma troverai il gruppo caldo, amichevole e desideroso di avere il tuo contributo. Parlerete come vecchi amici alla fine del secondo incontro. Questa è il divertimento di cui hai bisogno!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Probabilmente ti sentirai ottimista ed entusiasta della vita oggi, Bilancia. Potresti anche sentirti particolarmente sexy, una sensazione di cui dovresti sicuramente approfittare! Perché non pianificare una serata romantica con la persona amata? Non esitare a parlare dei tuoi sogni di viaggio durante la cena. Non si sa mai, lui o lei potrebbero condividerli. Prima che tu te ne accorga, voi due potreste partire per terre esotiche.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è una giornata piena di possibilità, Scorpione. Potresti innamorarti a prima vista, o almeno incontrare qualcuno che cattura il tuo interesse! Dovresti sentirti particolarmente amorevole, appassionato e desideroso di dedicarti a una causa meritevole o un’attività creativa. Non aspettarti che tutto vada a posto immediatamente. Potresti trovare alcuni ostacoli, ma il risultato finale varrà la pena.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei bellissima e ti senti appassionata, Sagittario. Se solo le tue passioni potessero essere ricambiate! Anche se non ci potrebbe essere nessuno di speciale nella tua vita in questo momento, non c’è motivo di non trattarti bene. Vai al ristorante o, meglio ancora, ordina take-away e cena a casa, con musica, candele e la tua migliore porcellana. Dovresti apprezzarti anche se nessun altro lo fa al momento.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Questo potrebbe essere un giorno frustrante per l’amore, Capricorno. La comunicazione è bloccata a tutti i livelli. Sei ansioso di parlare con la persona amata, ma non puoi raggiungerla. Forse il sistema telefonico funziona male o la posta elettronica si blocca. Hai la sensazione che l’Universo stia cospirando contro di te. Non diperare. Il tuo partner ti contatterà abbastanza presto!

ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Sicuramente ti sei sentito in altri giorni, Acquario. Il mal di stomaco e il mal di testa sono semplicemente il risultato di una recente eccentricità. Non ti preoccupare: sarai in forma domani mattina. La prossima volta che qualcuno ti offrirà cibo o bevande, potresti considerare un declino all’invito!

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti giocoso, Pesci. Il tuo partner apprezzerà sicuramente il tuo umore divertente. Perché non programmare una giornata divertente insieme facendo qualcosa di diverso dalla tua solita routine? Piuttosto che cena e un film, che ne dite di pranzo e una visita a un museo o una galleria d’arte? Entrambi avete lavorato molto duramente ultimamente. Il tuo rapporto trarrà beneficio da un’iniezione di spontaneità.

