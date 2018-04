Oroscopo del Giorno Lunedì 30 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 30 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Un contratto di qualche tipo, forse che coinvolge la casa, potrebbe aver bisogno di un’attenta considerazione oggi, Ariete. Potresti trovarlo un pò difficile da capire, in quanto pieno di termini legali. Non aver paura di chiedere a qualcuno con un pò più di buon senso di spiegarti cosa stai cercando di leggere. È importante conoscere tutti i dettagli prima di firmare qualsiasi cosa, per la propria tranquillità, se non altro.

TORO ⭐️⭐️ TOP:Potresti raccogliere alcuni pensieri piuttosto inquietanti da un amico, un vicino o un parente, Toro. Questa persona potrebbe essere arrabbiata per qualcosa e non comunicare i suoi sentimenti, ma non è arrabbiata con te. Fatti indietro e lascia che questa persona faccia i conti con il suo problema. Il tuo amico parlerà quando sarà il momento giusto.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Alcuni pettegolezzi su un amico potrebbero arrivare alle tue orecchie oggi Gemelli, e potrebbero sembrarti un pò scioccanti all’inizio. Il denaro potrebbe essere coinvolto. Chiama il tuo amico e prova a capire i fatti senza fare la spia. Probabilmente sono molto meno terribili di quanto dicano le voci.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti trovarti al centro dell’attenzione, Cancro. Gli amici potrebbero chiederti alcune informazioni. Potrebbe implicare raccontare una storia o dare consigli pratici. Qualunque cosa sia, potrebbe essere difficile da spiegare senza entrare in dettagli piuttosto pesanti. Puoi farlo! Parla lentamente e lascia che quello che hai da dire si svolga da solo. Il tuo pubblico sarà probabilmente rapito.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti intraprendere una sorta di studio occulto, come l’astrologia, la numerologia o l’alchimia che a prima vista ti sembreranno arabo Leone. Di conseguenza, potresti essere tentato di abbandonarlo. Non farlo! Una volta superato il gergo, probabilmente lo troverai affascinante. Tieni un dizionario a portata di mano e non preoccuparti se devi tornare su un concetto più volte. Hai il cervello per farlo. Adesso metti il tempo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Un amico potrebbe essere di umore così cupo che ti chiederai se questa è la stessa persona che conosci e ami, Vergine. Durante il giorno potresti essere tentato di provare ad analizzare cosa sta succedendo. Non fare leva su questo, ma assicurati che il tuo amico sappia che sei lì se necessario.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un amico o un partner potrebbe aver bisogno del tuo consiglio Bilancia e vorrà discutere di alcune cose. Questo potrebbe riguardare il lavoro che comporta molti aspetti tecnici con cui non hai familiarità. Non aver paura di fermarti di tanto in tanto e di chiedere una spiegazione. Se hai bisogno di aiuto, chiedilo.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti leggere un libro sull’esercizio fisico o sulla nutrizione che ti sembrerà un pò inquietante, Scorpione. Secondo il libro, stai sbagliando tutto! Ricorda che ciò che l’autore sta probabilmente delineando è una certa pratica che ha funzionato per lui o per lei. Ognuno è diverso. Non cambiare le tue abitudini per pratiche che non sembrano corrette. Consulta un professionista se sei ancora preoccupato.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:I ricordi e le emozioni che scaturiscono dal passato potrebbero eccitare i tuoi impulsi creativi oggi, Sagittario. Potresti non essere in grado di capire cosa significhi tutto questo, ma le immagini dovrebbero comunque aiutarti. Potrebbe essere una buona idea prendere appunti, anche se potresti non comprendere tutto ciò che scrivi. Questo potrebbe essere più un processo di rilascio di antichi traumi che la creazione di grandi capolavori, ma anche così, vale la pena perseguire.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Un soggetto che stai ricercando, forse per una lezione o un seminario, potrebbe rivelarsi più difficile di quanto ti aspettassi, Capricorno. Le risorse consultate potrebbero essere molto erudite e quindi difficili da leggere. Se non riesci a trovare nulla di comprensibile, prova a noleggiare o acquistare un video sull’argomento. È più importante capire il materiale che forzare te stesso ad affrontarlo in un modo accademico. Ti deve piacere!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un vicino o un parente potrebbe offrirsi volontario per aiutarti con alcune faccende in casa Acquario. Però questa persona probabilmente sta pensando alle sue cose e ha solo bisogno di alcune parole gentili e un piccolo consiglio. Probabilmente finirai per fare la maggior parte del lavoro da solo. Offri comunque il tuo supporto.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le scartoffie che coinvolgono denaro potrebbero essere un vero stress per te oggi, Pesci. Dovrai farlo, ma preferiresti essere altrove. Potrebbe anche sembrarti tutto un pò confuso. Se ci arrivi presto e ti concentri, dovresti finirlo in fretta e poi andare avanti con quello che vuoi fare. Dopo una mattinata di lavoro intenso e noioso, probabilmente sarai pronto per qualche intrattenimento come un film o un evento sportivo. Divertiti!

Oroscopo del Giorno Lunedì 30 Aprile : buone stelle a tutti!