Jaquet Droz Grande Seconde Tribute per 280° maison

Jaquet Droz Grande Seconde Tribute: la maison festeggia il suo 280° anniversario e omaggia l’icona Grande Seconde

Per festeggiare il 280° anniversario della maison e rendere omaggio all’icona Grande Seconde, la casa orologiera svizzera Jaquet Droz ha realizzato il Grande Seconde Tribute. Realizzato in edizione limitata a soli 88 esemplari e presentato in un’esclusiva confezione, il Grande Seconde Tribute è il primo orologio da polso in oro giallo della linea Grande Seconde realizzato dalla Maison.

Questo segnatempo scrive un nuovo episodio della storia iniziata nel 1784 e permette di indossare al polso tre secoli di Alta Orologeria. Per preservare questo spirito, la Maison ha ripreso il design realizzato dal fondatore Pierre Jaquet-Droz. A ore 12, ritroviamo le ore e i minuti, i cui indici hanno preceduto di oltre due secoli la tendenza di alternare numeri romani e arabi, per ottimizzare la leggibilità dei due quadranti sovrapposti.



A ore 6, la lancetta dei secondi scorre all’interno di un cerchio leggermente più ampio, che va a disegnare il numero 8, tratto distintivo Jaquet Droz. Il quadrante del modello è impreziosito da smalto Grand Feu. E’ realizzato attraverso una tecnica secolare estremamente complessa, con una tonalità avorio perfettamente uniforme. La speciale lavorazione rende il Grande Seconde Tribute inalterabile e resistente al tempo che scandirà al ritmo preciso del suo cuore meccanico.

Grande Seconde Tribute: il movimento

Il Calibro 2663, interamente assemblato a mano, si fa portavoce della modernità del segnatempo. Il movimento è meccanico a carica automatica. E’ equipaggiato di due bariletti che assicurano quasi tre giorni di riserva di carica (68 ore). La sua precisione è garantita dallo scappamento in silicio, che gli consente di resistere a campi magnetici e variazioni di temperatura. Infine, la massa oscillante dell’orologio si contraddistingue per il motivo tradizionale guilloché effettuato a mano e due stelle, simbolo del patrimonio della Maison.

La cassa, in oro giallo 18 carati, ha un diametro di 43 mm uno spessore di 11,48 mm. Garantisce una impermeabilità fino a 30 metri e riporta il numero individuale della serie inciso sul fondello. Completa la dotazione un cinturino in pelle di Alligatore blu ripiegato e cucito a mano. La chiusura è una fibbia ardiglione in oro giallo a 18 carati.