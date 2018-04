A San Leo, Team Building aziendale e convention

Tali spazi sono altresì a disposizione di Società in cerca di location atte ad ospitare i programmi di Team Building già studiati dai formatori aziendali in base agli obiettivi da raggiungere.

Alle attività si uniscono location di pregio ove realizzarle, come la Fortezza Rinascimentale e il Palazzo Mediceo, dotate di ogni strumentazione logistica e tecnica per meeting aziendali e convention.

Lo staff di San Leo 2000 è in grado di progettare e realizzare ad hoc le migliori attività in base ai partecipanti e al tempo che il cliente intende dedicare alle attività, che siamo poche ore o più giornate.

Eventi ed attività di Team Building sono sempre più in voga anche nelle Aziende italiane, per motivare e incentivare il team di lavoro, migliorare la comunicazione, la collaborazione. La meravigliosa cornice naturale e storica di San Leo , unita all’esperienza e competenza della Società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l ., è al servizio delle Aziende che intendono realizzare team building creativi, esperienziali ed innovativi.