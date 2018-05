Oroscopo del Giorno Mercoledì 2 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 2 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Quando abbiamo trovato il nostro percorso, naturalmente vorremmo iniziare a seguirlo, Ariete. Il contrario non è vero nonostante ciò che credi. È del tutto inutile imparare a camminare quando non si sa su quale percorso camminare. Questo può sembrare un pò oscuro per te, eppure è vero. Il desiderio è ciò che crea l’attitudine, non il contrario.

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP:L’energia astrale ti incoraggia ad aprirti di più al mondo, alla cultura e ai tuoi modi di pensare, Toro. Non devi andare da solo nel deserto per reinventare tutto. Per te, questa sarebbe la via più semplice, perché ti permetterebbe di nasconderti! Sviluppa la tua curiosità su ciò che esiste in questa società. La tua opinione avrà peso in seguito.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Come sei concentrato, Gemelli! Sei così calmo e raccolto. Naturalmente, l’atmosfera è particolarmente ospitale per la sobrietà, la ragionevolezza e il duro lavoro. L’orizzonte è chiaro e tu hai tutte le informazioni che ti servono per navigare nei mari della vita. Tutto ciò di cui hai bisogno è un pò più di fede e coraggio. Se oggi non ci riesci, non avrai nessuno da incolpare se non te stesso.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi Cancro, puoi finalmente rivelare i segreti che ti hanno turbato. Potresti essere ribollente di rabbia o forse stai fumando una passione nascosta per qualcuno fortunato e speciale. La testa governerà il cuore oggi, e la tua mente sarà priva di qualsiasi foschia di emozione. Forse dovresti approfittarne.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La tua mente è in grande agitazione Leone. È come se il tuo concetto di mondo fosse inesorabilmente cambiato e tu vedessi la tua vita amorosa e la tua carriera con occhi nuovi. Anche così, ti senti in dovere di raccogliere i pezzi del passato e salvarli. Il giorno dovrebbe aiutarti a lasciarti alle spalle il vecchio mondo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:La giornata sarà abbastanza tranquilla per te, Vergine. Probabilmente tieni a un compito e continuerai a lavorarci fino a sera. Se qualcuno cerca di persuaderti a fare una pausa, non sarà poi così difficile resistergli. Questo è un giorno in cui dovresti seguire il tuo istinto, tenere la testa bassa e concentrarti sul compito da svolgere.

BILANCIA ⭐️⭐️ TOP:Dovresti usare il giorno per meditare sul tuo futuro professionale, Bilancia. Molte forze sembrano collaborare per chiarire le tue idee sull’argomento. Piuttosto che ribellarti alla minima provocazione, come hai fatto ultimamente, sarebbe molto più ragionevole pensare prima ai bisogni materiali per te e la tua famiglia.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP:Oggi non è il momento di sognare, Scorpione! Al contrario. Ci si può aspettare di dover risolvere una serie di problemi tecnici che riguardano comunicazioni o trasmissioni. Nel complesso, sarà un giorno un pò impegnativo, ma almeno la tua mente sarà occupata, senza lasciare spazio alle difficili domande interne che ti hanno infastidito così tanto ultimamente.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP:Sei colpito da ostacoli, Sagittario? Potrebbe essere che hai semplicemente bisogno di dedicare più tempo per completare i compiti che intraprendi? Questo potrebbe essere difficile da tollerare. Non sai come affrontare tempi come questi quando devi continuare a fare sempre la stessa cosa finché non ottieni risultati. C’è una lezione per te. Ricorda che la pazienza è una virtù.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Stai avendo qualche problema con l’autorità, Capricorno? Stai facendo fatica a farti capire? Se è così, hai pensato di spiegare dettagliatamente i tuoi progetti alle persone che speri ti seguiranno nella tua avventura? Non puoi aspettarti che gli altri ti seguano ciecamente. Anche loro hanno le loro vite da vivere, così come i loro obiettivi e le loro priorità.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Sì, Acquario, i tuoi progetti hanno richiesto un pò di tempo per iniziare. Questo perché non ti sei concentrato abbastanza. Stai facendo diverse cose contemporaneamente, con il risultato che i tempi siano più lenti del previsto. Il tuo cambiamento di orientamento richiede di focalizzare la tua energia in un’unica direzione. Tuttavia, la domanda rimane: quale direzione?

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Non devi creare tutto da solo, Pesci. La vita non è uno sport individuale. Per viverla pienamente devi partecipare. Spesso questo comporta l’interazione con altre persone. Questo è un esercizio di fiducia. Vuoi stare con gli altri si o no? Indipendentemente dalla tua risposta, eventi esterni ti porteranno in una direzione che non puoi né prevedere né immaginare.

Oroscopo del Giorno Mercoledì 2 Maggio : buone stelle a tutti!