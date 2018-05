Bosch Home & Garden: il giardinaggio ora è high tech

Non poteva mancare poi ISIO III , la forbice per erba con lama rifilasiepi a batteria, compatta e leggera. La potente batteria al litio da 3,6 V consente di operare fino a 50 minuti. Il design ergonomico e il peso leggero la rendono ancora più versatile e facile da utilizzare.

Se infine si vuole pulire velocemente ma a fondo il proprio terrazzo senza allacciamento elettrico e idrico, non si può fare a meno di Fontus , l’innovativa idropulitrice portatile a batteria , che rende possibile una pulizia perfetta in qualsiasi luogo e momento.

Particolarmente adatto per i grandi appartamenti con ampie vetrate è GlassVAC , il primo aspiragocce per la pulizia delle finestre che risolve il problema degli aloni. La sua testina dispone di un labbro tergivetri prodotto con tecnologia “Power Protection Plus” che scivola senza sforzo sulle superfici, generando un attrito ridotto ed evitando striature ed aloni.

È il caso della cesoia servoassistita EasyPrune efficace sia per recidere fiori che per sfoltire siepi, potare arbusti, cespugli o alberi da frutto. La nuova tecnologia permette di tagliare rami sino a 20-25 millimetri di diametro senza sforzo e con una sola mano grazie alla sua tecnologia di assistenza al taglio.

Nell’elegante attico ROOF VIEW 4.0 tra design, materiali pregiati, tecnologia ed ecosostenibilità, trovano spazio i prodotti per il giardinaggio firmati Bosch. La passione per il giardinaggio infatti, può essere coltivata anche nella “giungla urbana”, soprattutto se i prodotti sono pratici e di semplice utilizzo come gli elettroutensili Bosch.