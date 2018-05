FIA F2 Baku: vince Russell, italiani traditi dai motori

FIA F2 Baku:Il pilota britannico vince la seconda gara del FIA Formula 2 Championship 2018 sul tracciato cittadino di Baku, Azerbaijan. Male per i portacolori italiani Antonio Fuoco e Luca Ghiotto fuori dai giochi nel giro di ricognizione.

Inedito lo schieramento di partenza con le monoposto dello spagnolo Roberto Merhi e Ralph Boschung in prima fila. L’inversione delle prime otto posizione in griglia della classifica della feature race avrebbe portato il pilota del team Charuz Racing System Antonio Fuoco a scattare dalla terza fila sulla sesta piazzola in griglia, conseguenza del terzo posto conquistato in gara 1.

In ultima fila, invece, sarebbe dovuto partire Luca Ghiotto, protagonista di un’uscita di pista nelle prime fasi della feature race. Condizionale perché, a semaforo verde, nessuno dei due piloti è riuscito a partire. Nel giro di allineamento, il propulsore della monoposto di Antonio Fuoco è entrato in safety mode, per poi spegnersi definitivamente. La gara del pilota della Ferrari Driver Academy è così terminata ancora prima di cominciare. Cornice diversa ma stesso quadro per Luca Ghiotto, il cui motore si è improvvisamente spento in griglia.

Il pilota veneto è poi partito da fondo griglia e ha recuperato fino al quindicesimo posto finale. E’ evidente che, i nuovi propulsori forniti dalla Mecachrome, non hanno ancora raggiunto un livello di affidabilità accettabile e stanno influenzando i risultati.

La gara è finita con la vittoria del britannico George Russell. Dietro di lui Sergio Sette Camara, che ha preceduto il pilota olandese della Pertamina Prema Theodore Racing Nyck de Vries.

Positive anche le prestazioni del team Trident che ha raccolto i primi punti. Sesta posizione infatti per Arjun Maini e settima per Santino Ferrucci, entrambi portacolori del Team Haas F1.

La classifica generale vede Lando Norris al primo posto su una lunghezza di vantaggio dal driver del team francese DAMS Alexander Albon.

Il prossimo appuntamento stagionale è previsto fra due settimane con il Gran Premio di Spagna sul circuito catalano di Montmelò.

Raffaella Kay