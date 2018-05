Oroscopo del Giorno Giovedì 3 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 3 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Questo è il tuo giorno per splendere, Ariete. Assicurati di non farlo a spese di qualcun altro. Ti senti più sicuro del solito, il che potrebbe essere difficile per te da credere. Tuttavia, potresti essere così concentrato sulla tua agenda da non riuscire a vedere i segnali sottili emessi da coloro che ti circondano. Anche le altre persone invocano la tua attenzione. Assicurati di far risplendere una parte della tua luce gloriosa su di loro.

TORO ⭐️⭐️ TOP:Potresti sentirti escluso dal mondo, Toro. Forse ti senti come strano, la ruota di scorta che non trova il suo posto. Non ti preoccupare solo perché oggi ti senti così, non significa che questo sia il tuo destino. Se non ti piace il tuo corso, cambia la tua posizione. Se non ti piacciono le persone con cui ti trovi, entra in una cerchia sociale diversa. Non incolpare gli altri. Assumiti le tue responsabilità.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Porta la tua creatività ad un nuovo livello, Gemelli. Ci sono molti modi per esprimerti in modo creativo, scegline uno e seguilo. Potresti avere il desiderio di essere sul palco e vuoi condividere i tuoi sogni e la tua passione interiore con il mondo. Le tue forti emozioni e la prospettiva sognante sono risorse. Non cercare di spingerli via. Ascoltare troppo il tuo cervello potrebbe privarti della bontà del tuo cuore e della tua immaginazione.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP:I tuoi sentimenti potrebbero ingannarti Cancro, quindi stai attento ad essere troppo coinvolto nel tuo dramma. Forse senti di essere spinto e trascinato in direzioni scomode. Potresti tollerare questa tensione per un pò senza essere capace di esprimere i tuoi sentimenti al riguardo. Questa è una politica pericolosa perché potrebbe dare agli altri l’impressione che vada tutto bene quando in realtà non è così.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:In un certo senso, potresti sentirti un’anima perduta che non è del tutto in contatto con i sogni, Leone. Anche se ti senti energico e turbolento, potresti anche avere la sensazione che la tua energia sia indirizzata male e che tu sia guidato nella direzione sbagliata. Più incarichi assumi e più sarai felice.

VERGINE ⭐️⭐️ TOP:Il modo migliore per creare armonia con gli altri è prima di tutto stabilire l’armonia con te stesso, Vergine. Non aspettarti che gli altri si prendano cura di te e si occupino di tutti i tuoi desideri. A volte i confini possono diventare ambigui, ma fai del tuo meglio per mantenere una separazione sana. Le persone possono tirare la corda del tuo cuore per manipolarti nel fare ciò che vogliono. Non cadere in questa trappola.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti sentire come se le tue potenti emozioni stessero ostacolando i tuoi sogni, Bilancia. O forse stai scoprendo che sei così preso da una particolare visione del futuro che ti stai perdendo nel tuo cervello. Stai perdendo il contatto con il presente semplicemente perché sei così concentrato su un’idea nebulosa che nemmeno esiste ancora. Fai un passo indietro rispetto alla tua mentalità attuale e rivaluta la situazione.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP:Forse sei bloccato in una mentalità dalla quale non riesci a sfuggire, Scorpione. Stai attento ad intraprendere azioni basate su idee radicate nella fantasia piuttosto che nella realtà. Le tue emozioni potrebbero giocarti brutti scherzi. Potresti essere attaccato a un sogno che ha più a che fare con l’alimentazione del tuo ego che con il tuo destino. Metti in discussione i motivi. Potresti scoprire che è meglio reindirizzare la tua energia da qualche altra parte.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Quando parli vuoi che le altre persone ascoltino, Sagittario. Probabilmente i tuoi pensieri andranno alla deriva verso idee e filosofie umanitarie. Sei desideroso di condividere le tue idee con gli altri, e potresti avere un sogno utopico che, se tutti gli altri seguissero, renderebbe il mondo un posto migliore. Le persone possono prendersi gioco di te, ma questo sicuramente non significa che devi smettere di sognare.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:I problemi riguardanti il controllo di una situazione saranno probabilmente il tuo obiettivo, Capricorno. Hai un modo stabilito di fare le cose e vuoi rispettarle. Le altre persone però potrebbero voler assumere un ruolo di leadership. Le persone saranno irremovibili e volenterose quando si tratta dei loro comodi. Dovresti esserlo anche tu.

ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP:Sei capace di parlare e agire con molto potere Acquario, ma fai attenzione a non essere spazzato via dalle emozioni. C’è una qualità surreale per il giorno che potrebbe farti credere che un miraggio sia la realtà. Potresti essere così preso dal dramma dei tuoi sentimenti da perdere completamente traccia della tua obiettività.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il tuo concetto di realtà potrebbe basarsi più sulle tue emozioni che sui fatti, Pesci. Questo è uno di quei giorni in cui questo potrebbe metterti nei guai. Qualunque cosa succeda, è probabile che tu ti senta molto appassionato e tenderai a perdere qualsiasi prospettiva razionale. Integrità, forza interiore e fiducia in te stesso saranno la colla che tiene insieme la tua mente e il tuo cuore.



