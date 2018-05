Oroscopo del Giorno Venerdì 4 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 4 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:È possibile che tu possa incontrare qualcuno oggi che agirà come una specie di pigmalione per te. Sei circondato e incoraggiato da persone che credono in te Ariete, ed è un bene per te avere delle persone che ti supportano. Se incontri questo tipo di persona, ascolta quello che lui o lei ha da dirti. È per il tuo bene.

TORO ⭐️ TOP:Sei particolarmente ispirato e sensibile alle situazioni di crisi. Ciò significa che non puoi sopportare di vedere le altre persone soffrire. A volte anche tu soffri perché non ti permetti di fare le cose che ti piacciono di più e le cose che ti aiutano a sentirti realizzato. Prova a sorridere, potrebbe piacerti!

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Giorni come oggi ti spingono ad agire nelle aree della tua vita in cui potresti aver esitato prima. La tua vita amorosa ha bisogno di prendere una boccata d’aria fresca? Hai sognato una bella cena a lume di candela con il tuo partner? Un fine settimana in campagna? Una nuova casa? È tempo di smettere di sognare la felicità e fare ciò che devi fare per ottenerla. È a portata di mano.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere domande in merito alla soddisfazione che provi per la tua vita personale, Cancro. È possibile che tu abbia più richieste che mai. Le cose ti sembrano così urgenti ora. Perché non approfittare di questa attitudine per parlare dei tuoi desideri più profondi con il tuo partner? Le cose saranno molto più chiare. Potresti semplicemente dover esprimere alcune delle tue emozioni negative. È importante farlo prima di iniziare a risentirti con il tuo partner.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi è una giornata eccellente per farti guidare dal tuo intuito, Leone. Se hai tempo, potresti voler lasciare andare la tua mente e seguire il treno dei pensieri ovunque ti porti. Potresti scoprire qualcosa su te stesso di cui non eri consapevole, qualcosa che aspetta solo di essere notato. Ricorda, i tuoi desideri sono fantasie prima che diventino realtà, quindi sogna un pò.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi è il tipico giorno in cui tutto ciò che vuoi è pensare a una vacanza. Di solito sei un lavoratore così responsabile e coscienzioso che puoi permetterti di scappare nella fantasia solo per pochi minuti. Potresti visitare il mondo dentro di te. Potresti anche trovare qualcosa che avevi in mente da un pò e che adesso richiede un’azione da parte tua.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Sei un eccellente amico e sei orgoglioso di aiutare le persone che ti circondano. Hai mai pensato di essere coinvolto in una causa umanitaria o di dedicare qualche ora del tuo tempo ogni settimana alla tua comunità locale? Oggi Bilancia, questo tipo di idee potrebbe diventare parte reale della tua vita. È tempo di usare tutte le tue grandi idee per aiutare gli altri.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:La tua naturale compassione potrebbe averti portato a scegliere una professione in cui la guarigione o l’assistenza ad altre persone è il tuo compito primario. Anche se non è questo il caso Scorpione, le persone intorno a te potranno sembrare particolarmente esigenti oggi. Ma fai attenzione a non andare oltre i tuoi limiti personali, altrimenti potresti essere tu quello che ha bisogno dell’aiuto delle altre persone!

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP:Hai una giornata piuttosto strana di fronte a te, Sagittario. L’atmosfera celestiale potrebbe giocarti brutti scherzi. Potresti sentirti esasperato senza motivo, a meno che non sia perché hai incontrato troppe persone che non apprezzano il modo originale in cui fai le cose. Potresti sentirti come se vivessi in un mondo pieno di dinosauri. Non mollare!

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti essere turbato da certe questioni finanziarie, Capricorno. O ti rendi conto di quanto hai speso ultimamente oppure le cose ti andranno strette nei prossimi mesi. È possibile che tu abbia investito una buona quantità di denaro in qualcosa che avrebbe potuto aspettare, e ora non puoi acquistare qualcosa di molto più importante. Queste sono lezioni difficili da imparare, ma tutti le imparano con il tempo.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Solo per oggi Acquario, ignora la tua abitudine di cercare sempre di trovare una spiegazione per ogni cosa. Qualcosa sta cambiando dentro di te e nel modo in cui reagisci alle situazioni. Il desiderio di incorporare aspetti più imprevedibili della vita nella tua personalità è alla base per questi cambiamenti. Molte delle tue teorie sono lì solo per rassicurarti. Perché non provi ad essere onesto con te stesso?

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: I pianeti vogliono fare un accordo con te oggi, Pesci. O resti a letto fantasticando sulla vita oppure ti alzi, ti vesti e fai quello che devi fare per realizzare i tuoi sogni. Cerca di convincerti una volta per tutte che non devi perdere la meraviglia infantile quando entri nel mondo reale. Non sparisce mai, non importa quanti anni hai!

Oroscopo del Giorno Venerdì 4 Maggio : buone stelle a tutti!