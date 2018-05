Perché andare in vacanza a Santorini: l’isola più bella dell’Egeo

Santorini: l’isola più bella dell’Egeo

10 motivi per visitare uno dei simboli della Grecia

Perché scegliere Santorini come meta delle proprie vacanze? Semplice. Perché non ci sono altre isole simili. Ecco 10 buoni motivi per cui scegliere l’isola di Santorini come destinazione da sogno!

1. Affacciarsi alla Caldera : Caldera significa panorami, hotel di lusso, tramonti, piscine a sfioro, negozi di gioielli, cocktail sullo strapiombo del mare, cene a 5 stelle.

2. Il Tramonto: dai ruderi del castello venezianosi applaude quando il sole scompare, in un attimo di esaltazione collettiva. Un’esperienza quasi antropologica.

3. Siti archeologici: Santorini ospita il sito archeologico più importante del Mare Egeo. Un’antica esplosione vulcanica seppellì letteralmente una città che per l’epoca era all’avanguardia sotto ogni aspetto. Ne rimangono ancor oggi molte tracce nel sito archeologico di Akrotiri, scavato solo in minima parte.

4. Le Spiagge: tra le spiagge degne di nota: Kamari, il regno dei backpackers e Perissa, il paradiso dei tour organizzati.

5. Sentirsi in mezzo al Vulcano: fumarole, pietre, zolfo e sorgenti marine d’acqua calda vi ricorderanno che l’isola è di origine vulcanica e non dorme affatto. Anzi…

6. Assaggiare le specialità: Santorini è speciale per le sue olive, per un vino bianco eccellente, i pomodorini, le melanzane bianche e la sua famosa insalata greca.

7. Scoprire i Paesi: Fira, Oia, Imerovigli, ogni borgo quì ha una storia da raccontare. Una culla di villaggi bianchi che si stampano come ricordi indelebili, e restano impressi nella memoria per sempre.

8. Camminare Vista Mare: una passeggiata rilassante, ventilata, poco impegnativa, ricca di scorci caratteristici, profumata e, soprattutto, lontana dalla massa.

9. Stupirsi di fronte al Lusso: resort, piscine a sfioro, candele, bar, terrazze e jacuzzi all’aperto. Santorini è la nuova frontiera della vacanza di lusso.

10. Pensare all’idea di Grecia: così bianca, con le cupole azzurre delle chiese e le case sovrapposte le une alle altre. Tutto nell’isola di Santorini è armonioso e romantico.

Buon viaggio!