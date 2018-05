Tendenza Lilla Estate 2018: i look più glamour

Tendenza Lilla Estate 2018

Dal glicine al lavanda, il lilla è protagonista dell’estate

Tendenza Lilla Estate 2018 – Più originale del rosa, ma meno scontato dell’azzurro baby, il lilla è la nuance che ricorda il fiore di lavanda e i campi fioriti. E’ una tonalità romantica e molto delicata. A metà tra la femminilità del rosa e la mascolinità del blu, il lilla è considerata una nuance genderless, amata e indossata anche dagli uomini.

Non è un caso infatti se la moda la sceglie come nuance favorita per la stagione estiva 2018. Un vero e proprio passe-partout per non passare mai inosservate!

Ma se siete ancora indecise sull’abbinamento perfetto, sappiate che il lilla si sposa molto bene ai colori neutri come il bianco, il nero e il blu. E’ inoltre una tonalità perfetta per l’ufficio, una serata elegante, una cerimonia e perché no ? Anche per una cena tra amiche.

Per ottenere un effetto ancora più sofisticato, il consiglio è quello di abbinare il lilla ai colori chiari o neutri come il bianco, l’avorio, il grigio, il silver. In alternativa, come scelta decisamente cool, con il verde salvia.

Se desiderate invece un mood più strong potete sbizzarrirvi puntando su tonalità vibranti e a contrasto come il fucsia o un viola ti tonalità più scura.

La stilista Victoria Beckham lo ha scelto come colore must-have della sua collezione Primavera/Estate 2018. In questa scelta è stata anche spalleggiata dai colleghi dell’alta moda Michael Kors, Peter Pilotto, Emporio Armani, Tibi e Alberta Ferretti.

Il lilla anche per gli accessori

A completare gli outfit ci pensano poi gli accessori, originali e molto romantici. Casadei propone per l’Estate 2018 décolleté Blade in pelle con profilo ondulato, mentre Petar Petrov ha pensato a tronchetti in pelle color lavanda e Lella Baldi stupisce con Mule in camoscio con tacco effetto rainbow.

Per un aperitivo al tramonto invece, vi consigliamo lo scialle Monogram in seta firmato Louis Vuitton, e gli occhiali da sole Versace in acetato. Tutto ovviamente, rigorosamente lilla!