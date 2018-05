Anonimo Epurato Safari: un invito a viaggiare

Anonimo Epurato Safari: l’orologio da uomo che è un invito a viaggiare

Anonimo Watches, marchio che combina la precisione svizzera con lo stile di vita sportivo-chic italiano dal carattere forte, ha presentato una nuova versione del modello Epurato con nuance alla moda: l’Anonimo Epurato Safari.

Con una cassa di color nero opaco e un braccialetto di antilope, questo orologio classico rievoca i colori africani e sia nella versione col quadrante nero, che in quella col quadrante bianco, è un invito ad intraprendere viaggi avventurosi nel deserto o nella selvaggia savana.

Il nuovo segnatempo Anonimo è, come suggerisce il suo nome, un orologio da uomo dal design pulito. Più piccolo e dallo stile più classico è ammorbidito e raffinato rispetto ai modelli più sportivi della maison. La cassa, in acciaio DLC (Diamond Like Carbon) opaco di 42 mm di diametro, è ancora più chic e raffinata. Particolare la forma a cuscino della cassa, impermeabile fino a 50 metri, che racchiude al suo interno un movimento automatico Sellita SW 200-1 con riserva di carica di 38 ore.

Il quadrante, semplice ed essenziale è protetto da un vetro zaffiro antiriflesso. Gioca sul triangolo formato dalle ore 12 4 e 8, ed è di color sabbia o nero a seconda della versione. Dalle curve delicate e raffinate, mostra indici e numeri applicati trattati con Swiss Super-LumiNova® per una perfetta visione al buio e mostra la data del giorno a ore 6.

Il cinturino in pelle di antilope, nella tonalità color sabbia, dispone di una chiusura con fibbia ad ardiglione. Utilizza inoltre un nuovo sistema di bracciale intercambiabile con le finiture che giocano sulle variazioni della pelle di kudu in contrasto alle cuciture in filo di nylon nero a cavalier o surpiqure.

Robusto, elegante e dedicato al moderno uomo viaggiatore, il nuovo orologio Epurato Safari è in vendita ad un prezzo di 2.490 franchi svizzeri (circa 2.100 euro).