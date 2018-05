MV Agusta Brutale 800 RR America: omaggio alla 750S America

MV Agusta Brutale 800 RR America

Versione speciale dedicata alla “S America 750” del 1975

L’ultima nata della Casa di Schiranna è la MV Agusta Brutale 800 RR America. E’ una versione speciale dedicata alla MV Agusta 750S America del 1975, alla quale rende omaggio con una livrea bianca, rossa, blu.

Le serie speciali sono una tradizione ormai consolidata per MV Agusta e questo nuovo modello reinterpreta alla perfezione la storia della Casa Varesina.

La nuova Brutale 800 RR America è spinta dal propulsore tre cilindri in linea derivato dalla Brutale 800 RR, un modello appena rinnovato. Ha infatti un cambio riprogettato e la trasmissione primaria è stata ridisegnata. Interventi anche sul profilo delle camme di aspirazione e di scarico che è stato ottimizzato. Nuovo anche l’albero motore contro rotante, che riduce l’inerzia nelle variazioni di velocità, migliorando l’efficacia della ciclistica in ingresso di curva.

Rivista completamente la gestione elettronica del motore. Sono stati aggiornati gli algoritmi e le mappature di gestione elettronica. La Brutale 800 RR America monta il celebre propulsore da 798 cc, capace di erogare 140 cv a 12.300 giri e 87 Nm di coppia a 10.100 rpm. Il tre cilindri in linea della Brutale America è un chiaro esempio di tecnologia racing applicata alla produzione in serie. Spiccano su tutto la compattezza dell’insieme e il peso straordinariamente contenuto. Affinamenti anche per il Traction Control, che beneficia di strategie di utilizzo e taratura ulteriormente migliorati. Non sono mancati nemmeno gli interventi alla ciclistica, volti ad aumentare la rigidità complessiva del mezzo, vista la grande potenza da gestire.

Una livrea speciale per una moto speciale

Questa nuova versione speciale della Brutale 800 RR si differenzia dal modello base per la livrea, realizzata su base blu micalizzato con riflessi cangianti. Sul serbatoio troviamo il motivo a stelle già presente sulla 750 S del 1973. Molti dettagli sono stati verniciati in nero lucido. Ne sono un esempio il parafango anteriore con logo MV Agusta e il fianchetto del radiatore con la dicitura “America Special Edition”. La sella ha cuciture dai riflessi dorati. E’ realizzata con materiali specifici per le sezioni dedicate a pilota e passeggero e ha un’imbottitura studiata ad hoc per aumentare il comfort. Prestazioni, compattezza ed emozionalità sono il biglietto da visita di questa naked muscolosa. La moto pesa a secco solo 175 Kg ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 237 Km/h.



Ad impreziosire ulteriormente la Brutale 800 RR America sono la scritta “America Special Edition” e il numero progressivo di produzione. Entrambi sono posti sulla copertura della strumentazione. Il numero progressivo è riportato anche sul certificato di autenticità che viene consegnato a ciascun acquirente. La Brutale 800 RR America verrà prodotta in seria limitata, e messa in commercio ad un prezzo base di 17.990 euro.