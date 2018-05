Ferrari 488 Pista: la V8 stradale più potente di sempre

Il nuovo capolavoro di Casa Maranello

Ginevra – Un bagno di folla al Salone di Ginevra per vedere il nuovo cavallino rampante di Casa Maranello. Ferrari 488 Pista è la V8 stradale di Maranello più potente di sempre.

Discendente della 488 GTB, la Ferrari 488 Pista è la versione più estrema della due posti del Cavallino, con soluzioni tecniche strettamente derivate dal mondo delle competizioni.

Le novità tecniche

Forte di una nuova impostazione aerodinamica, la 488 Pista pesa 90 kg in meno (1.280 kg a secco) rispetto alla 488 GTB. Questo ha portato come risultato di ottenere le prestazioni migliori di sempre per una V8 stradale, completando un giro sulla pista di Fiorano in 1 minuto, 21 secondi e 5 decimi. Il suo V8 biturbo le permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi, per poi farle raggiungere una velocità doppia in 7,6 secondi e portarla ad una velocità massima superiore ai 340 km/h.

Svariate modifiche le tecniche. ne sono un esempio le nuove prese d’aria integrate nella zona dello spoiler posteriore. Il miglior raffreddamento ha contribuito al 3.9 litri, più leggero di 18 kg rispetto all’unità originale, di raggiungere una potenza massima di 720 CV a 8.000 giri/min e 770 Nm a 3.000 giri/min. Nonostante questi valori, è però in grado di consumare 11,5 l/100 km nel ciclo combinato.

L’8 cilindri dispone di nuove turbine, pistoni rinforzati e teste pensate per supportare fino al 10% in più di pressione all’interno della camera di scoppio. Nuove sono anche le valvole, così come le molle specifiche e gli alberi a camme, ora dotati di un profilo ancor più sportivo.

Per migliorare ulteriormente la dinamica di guida, Ferrari ha aggiornato la trasmissione modificando le strategie di cambiata. In questo modo, grazie al manettino in Race, sono garantiti tempi di cambiata di soli 30 ms. Confermato l’utilizzo del Variable Torque Management e di una nuova generazione del Side Slip Control che garantisce una migliore guidabilità insieme a un nuovo impianto frenante.