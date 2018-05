Oroscopo del Giorno Venerdì 11 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 11 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP:La giornata sarà impegnativa. Le cose che erano state lasciate in sospeso ora stanno diventando urgenti. E’ il momento di rendersi conto del costo che queste situazioni stressanti hanno sulla tua salute fisica. Quindi prendi un pò di tempo per rilassarti, ma non prima di aver risolto i problemi in sospeso una volta per tutte.

TORO ⭐️⭐️ TOP:Puoi aspettarti che oggi sia una giornata molto tesa Toro, poiché le persone vicino a te rischiano di essere particolarmente irritabili. Adulti e bambini possono scatenare scoppi d’ira senza motivo, e sarai criticato per aver trascurato alcuni piccoli dettagli. Fortunatamente, la tua nuova consapevolezza ti aiuta a capire che non sei obbligato a fare a nessuno alcun favore. In questo nuovo ruolo, sei in grado di esprimere il tuo scontento con calma e autorità.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:È giunto il momento di affermare la tua individualità e le tue scelte di vita, Gemelli. L’energia planetaria ti farà lavorare duro per ripensare al numero di obblighi che intraprendi. Ammettilo, ti hanno appesantito. Puoi vivere comodamente senza di loro e puoi realizzare tutto ciò che fai con molta più efficacia ed entusiasmo se alleggerisci il carico. Liberati!

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Perché non andare direttamente al cuore del problema, Cancro? Questa potrebbe essere la domanda che ti sei posto riguardo all’impegno per una causa che è molto importante per te. Anche se la tua vita sembra troppo stressata per sostenere questa causa, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Non lasciare che la paura o la rabbia abbiano la meglio su di te oggi, Leone. Stai per essere spinto in prima linea e potresti persino essere costretto a prendere delle decisioni importanti riguardo alla direzione della tua vita professionale. Forse hai sentito che è un pò prematuro agire, ma, francamente, non hai più scelta. Che tu lo sappia o no, sei pronto!

VERGINE ⭐️⭐️ TOP:Le tue idee sulla vita stanno attraversando alcuni cambiamenti radicali. Adesso nessuno dei dati che hai sempre dato per scontato si applica, Vergine. Piuttosto che lamentarsi dei cambiamenti, impara da loro. Alzati e vai avanti. Questo non è il momento per una vacanza!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Gli aspetti di oggi chiariranno qualsiasi situazione di squadra di cui fai parte, Bilancia. Questo potrebbe riguardare le squadre nella tua vita privata o professionale. E’ il momento di agire. Approfitta di tutti i vantaggi ricavati dalle tue riflessioni degli ultimi giorni. Non aver paura di modificare ciò che è già in atto. Se esiti, riuscirai solo a renderti più ansioso.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La tua passeggiata attraverso l’universo di possibilità che tanto ami è arrivata alla fine, Scorpione. È tempo per te di tornare sulla Terra e unirti a noi. Comprendi che abbiamo bisogno della tua immaginazione e del tuo coraggio per il futuro! Oggi potresti dover prendere una decisione professionale importante.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Devi aver sentito la pressione aumentare nella settimana passata. Hai un lavoro da finire all’ultimo minuto? C’è qualche malumore o incomprensione tra i tuoi parenti? Sei insoddisfatto di te stesso? Oggi puoi partire da un nuovo inizio, completo di buone risoluzioni. Pensavi di aver lavorato abbastanza duramente, ma indovina cosa c’è? Il compito è solo all’inizio!

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP:C’è qualche probabilità che il tuo cuore si muova mentre alcuni piani cominciano a essere realizzati. Se hai il cuore rivolto verso qualcuno che sembra incredibilmente remoto, o stai sperando di trasformare e migliorare una relazione d’amore esistente, la giornata che ti aspetta ti consentirà di fare passi avanti verso questo obiettivo, ma non senza alcuni contrattempi. Preparati ad affrontare una crisi o due, Capricorno!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Sebbene la previsione sia tempestosa, il giorno potrebbe offrirti l’opportunità di liberarti dalla tua famiglia, letteralmente o figurativamente. Potresti essere in pericolo di essere influenzato da una persona potente. Le soluzioni che prendi oggi potrebbero avere un impatto importante sul tuo futuro.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti sentirti un pò più vulnerabile del solito, Pesci. Forse ti senti circondato da decisioni che non puoi più rimandare. Oppure potresti essere un pò oberato di lavoro e sopraffatto da tutte le tue attività. Se solo i tuoi figli potessero essere un pò più indipendenti! La giornata che ti aspetta ti aiuterà a fare progressi decisivi. Non sono permessi ripensamenti! Guardare il passato non ti aiuterà affatto.

Oroscopo del Giorno Venerdì 11 Maggio : buone stelle a tutti!