Calvin Klein Mansion: villa da 21 milioni di euro

Calvin Klein Mansion – Una villa da 21 milioni di euro

Calvin Klein Mansion sorge sulla Tanager Way a Los Angeles. E’ stata venduta per 25 milioni di dollari (21 milioni di euro) dal magnate immobiliare Dean McKillen, che l’aveva acquistata per 6 milioni di dollari solo 3 anni prima, dopo aver diretto una ristrutturazione decisamente fuori dal comune.

Calvin Klein Mansion, disegnata dall’architetto Paul McClean, ha un’area di 865 mq ed è circondata da un ampio giardino. Al suo interno, avvolti da pareti vetrate alte 13 piedi, ambienti dalle linee moderne ed essenziali, arredati in stile minimal chic, creano spazi non convenzionali ed eleganti.

All’entrata troviamo un ponte sulla cascata d’acqua con piscina rettangolare. La villa è dotata di 5 camere da letto, 7 bagni, sala da pranzo, cucina, soggiorno, cinema privato, cantina refrigerata e garage da 8 posti auto.

Il design interno

L’ampio soggiorno è completamente disadorno ed ha un solo divano di pelle a forma di “L”, con diversi pouf dalle tonalità delicate, grigio e beige. Qui vi è un’ampia parete di vetro che grazie ad un sofisticato sistema di domotica apre lo spazio interno sul giardino e fa sì che si goda della meravigliosa vista sull’Oceano Pacifico.

Anche in cucina 3 pareti su 4 sono completamente trasparenti, ma l’ambiente si proietta sulle colline Hollywoodiane. Tutti gli elettrodomestici sono nascosti dietro alle ante in laminato bianco o sono ad incasso. I fuochi sono sul bancone ad isola, che viene illuminato grazie ai faretti a soffitto, in tutto solo 3 sgabelli da bar.

Dominano le tonalità neutre anche nel cinema privato provvisto di vari divani e chaise longue. La sala da pranzo invece “osa” di più. Il tutto grazie ad un lampadario composto da cinque cerchi a led di varie dimensioni che caratterizza l’intero ambiente assime ai dipinti colorati e ai tessuti fantasiosi. La master suite dispone di una terrazza coperta privata dotata di camino.

Un immobile quindi in linea con il carattere estroso dello stilista. Insolito ed originale proprio come le sue creazioni di moda.