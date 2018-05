Oroscopo del Giorno Sabato 12 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 12 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai una mente forte per insegnare a quelli intorno a te una lezione. Oggi sei intransigente e non riesci a capire perché gli altri non abbiano i tuoi stessi standard elevati. Ma sei veramente onesto come ti aspetti che siano gli altri? Ricorda che la qualità di uno sforzo artistico, in particolare, è verosimilmente giudicata in modo diverso da ogni persona che lo sperimenta.

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Ecco una giornata di sfide, Toro. Sei un professionista nel mettere in discussione te stesso, come dimostrerai oggi quando darai un’occhiata a ciò che hai realizzato. Che cosa hai creato negli ultimi dieci anni? Hai dubitato di te stesso? Hai mai osato saltare in progetti che erano ancora imperfetti? Queste sono le domande che devono essere affrontate.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Se dai l’impressione di essere in uno stato d’animo riservato e introspettivo (anche se non lo sei), riuscirai ad evitare lo scontro. Oggi non esiste un semplice scambio con qualcuno, Gemelli. Ma anche in questa atmosfera, è comunque un grande giorno per valutare un pò più da vicino i tuoi obiettivi fondamentali.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Ti aspetta una giornata stimolante, Cancro. Se fai parte di un gruppo, di una squadra o semplicemente sei con amici, potresti sentirti un pò a disagio. Potrebbe essere che instilli la gelosia negli altri? C’è solo un modo per scoprirlo. Fai chiarezza dicendo ciò che deve essere detto. Indicalo in modo chiaro e diretto ed eliminerai ogni cattivo sentimento nel tuo gruppo.

LEONE ⭐️⭐️ TOP:A volte i sogni sembrano proprio questo: sogni. Viaggiare, un progetto o una nuova casa potrebbero essere alcune delle cose che hai cercato di realizzare da un pò di tempo. Trasformare in realtà uno di questi sogni significa forse mettere a repentaglio le relazioni. Oggi i tuoi sogni potrebbero sembrare particolarmente irraggiungibili. Forse devi prima fare del lavoro sulle tue relazioni prima di poter realizzare i tuoi sogni.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi andrai in due direzioni, Vergine. O guardi verso l’interno e mediti in un angolo oppure troverai un buon amico al quale confiderai la tua insoddisfazione. Non esitare ad abbassare la guardia ed esprimerti in modo ancora più onesto di quanto fai normalmente. Non preoccuparti se i tuoi problemi annoieranno i tuoi amici. I veri amici saranno felici di aiutarti. Faresti lo stesso per loro, vero?

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi sarà una giornata eccellente per incontrare persone interessanti, Bilancia. E non ci sarà nulla di superficiale in questi incontri. Al contrario, le persone che incontrerai ti toccheranno profondamente a livello emotivo. Ma non lasciarti sedurre solo dalle idee! Anche la praticità conta!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi puoi aspettarti di essere abbastanza intenso, Scorpione. Anche se hai preso la decisione consapevole di non lasciarti abbattere, potresti ancora nutrire le emozioni negative degli ultimi giorni. Approfitta di questo momento per alleviare lo stress. Parla con qualcuno vicino oppure esci a fare una passeggiata. Una ricerca artistica, come la fotografia, contribuirà ad eliminare parte dell’energia negativa.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il piccolo combattente che sei ti rende molto difficile unirti con gli altri, Sagittario. Preferisci viaggiare da solo. Tuttavia, questi sono giorni favorevoli per provare a unirti agli altri. Alcuni eventi potrebbero ricordarti i vantaggi della comunità.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Sii disciplinato su tutte le aree del tuo corpo, Capricorno. Presta molta attenzione a fare pasti salutari ed equilibrati. Assicurati di dormire a sufficienza. Non aspettare un’emergenza prima di agire. Tu e solo tu puoi controllare il tuo stato fisico. La tua salute è essenziale per il tuo benessere, per non parlare della tua vita!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Se provi una profonda rabbia, oggi non è il momento di sfogarla, ma il giorno in cui prendere in considerazione la sua fonte. Qualsiasi incontro di familiari o amici dovrebbe essere evitato a tutti i costi. No, questo non significa che puoi prendere il giorno libero! Stai solo più attento al tuo temperamento. Un pò di isolamento farà molto bene per alleggerire la tensione e potrebbe darti alcuni spunti importanti.

PESCI ⭐️⭐️ TOP:Se per caso hai ancora del risentimento verso qualcuno Pesci, probabilmente uscirà fuori oggi. Potresti essere intransigente o addirittura vendicativo. Dire a quella persona come ci si sente non comporterà nient’altro che causare sia dolore che rimpianti. Sfoga la tua rabbia in modo sano, ad esempio con un’intensa attività fisica.

Oroscopo del Giorno Sabato 12 Maggio : buone stelle a tutti!