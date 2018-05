MX-5 Yamamoto Signature: l’impero dei sensi

Mazda MX-5 Yamamoto Signature: ecco la seconda delle 3 versioni a tiratura limitatissima

Solo 4 esemplari della roadster MAzda firmati da Nobuhiro Yamamoto, storico program manager MX-5

Rivelata la seconda versione della MX-5 roadster della serie limitata “The Top Limited Editions”. E’ la MX-5 Yamamoto Signature, realizzata in soli 4 esemplari firmati dal grande Nobuhiro Yamamoto, storico program manager della roadster giapponese.

La filosofia KAN Sensation

Leggera e reattiva la vettura speciale incarna appieno la filosofia dettata dalla KAN sensation, quella serie di esperienze sensoriali da cui si trae piacere e divertimento guidando la propria auto.

E per ottenere il massimo risultato, gli ingegneri Mazda hanno raccolto feedback e testato varie vetture in diverse condizioni di strada. Il tutto è stato poi codificato fino a stabilire cosa definisce un “buon KAN” e a trasferirlo nella progettazione.

La MX-5 Yamamoto Signature nasce quindi dalla 1,5L Exceed 6MT soft top di colore Jet Black, la stessa posseduta da Yamamoto, resa più aggressiva da appendici aerodinamiche e cerchi in lega da 16″ con finiture rosse.

Il motore, leggero e pronto alla risposta, è in grado di erogare 131 CV a 7.500 giri e la vettura, grazie ai soli 975 Kg di peso e a una barra antirollio duomi anteriore che incrementa la rigidità del telaio, si rivela precisa in curva e dotata di una reattività che esalta il piacere alla guida.

L’abitacolo è realizzato da artigiani italiani

Particolarmente curato e raffinato l’allestimento interno. Morbidi rivestimenti in pelle e alcantara grigia contrastano inserti in pelle scamosciata rossa. Il tutto Made in Italy. Tocchi esclusivi arrivano poi dal pomello del cambio, dalla leva del freno a mano e dal volante di colore rosso e dalla firma di Nobuhiro Yamamoto cucita a rilievo sulla plancia lato passeggero.

Ma non finisce qui. La vettura è ulteriormente personalizzabile grazie a un kit in dotazione composto da un impianto frenate Brembo da 280 mm all’anteriore con pinze a 4 pistoncini verniciate in rosso un impianto frenante posteriore, sempre da 280 mm, con pinze Nissin verniciate in rosso e tubi aeronautici. Poi c’è anche un gruppo sospensioni regolabili Öhlins Road & Track con molle e ammortizzatori, cerchi in lega ENKEI RPF1 da 16″ di colore nero lucido con finitura rossa completi di pneumatici semislick stradali Toyo Proxes R888R da 205/50.

Il tutto va però montato su richiesta in quanto occorre prima chiedere l’omologazione su strada. Ma Mazda ha assicurato che si tratta di una semplice formalità.

La MX-5 Yamamoto Signature sarà ordinabile solo on line sul sito mazda.it a partire dal 17 Maggio al prezzo di 37.500 Euro.