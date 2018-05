Emporio Armani Caffè e Ristorante Bologna

La ricerca della massima qualità delle materie prime è il fiore all’occhiello delle proposte. Un’impronta “classica e contemporanea” che va dal Polpo saltato con patate, fagiolini, pomodori canditi ed olivelle taggiasche ai Cannelloni alla Norma con pomodoro, passando per i signature come la Tartara Emporio Armani con fonduta al Parmigiano, uovo di quaglia e tartufo nero oppure l’impeccabile Risotto Armani Milano.

E se pensate che la moda non possa essere gustosa, beh vi sbagliate di grosso: nella cucina dell’Emporio Armani Caffè Ristorante c’è lo chef Ivan Poletti , noto volto nel panorama ristorativo bolognese. Menù differenti, uno per il pranzo e uno per la cena, accomunati dalla fedeltà alla tradizione dei grandi piatti italiani.