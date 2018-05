Vinotherapy: l’amore per il Vino all’interno di una Spa

Trattamenti di lusso firmati Lajatica e Bocelli Wines

La compagnia MSC Crociere sfrutta le potenzialità del vino con una nuova serie di trattamenti Vinotherapy.

La salute della pelle è preziosa e per questo è importante prendersene cura. Ma come? Indubbiamente partendo dall’alimentazione e a tal proposito, un alimento che non può mancare nella nostra dieta è l’uva, perfetta per riattivare i meccanismi della pelle, tanto da essere considerata un vero e proprio antiossidante naturale.

Ora le sue proprietà sono sfruttate anche in ambito cosmetico. Un’importante novità arriva infatti dal brand Lajatica tramite una gamma luxury di trattamenti viso e corpo realizzati con estratti naturali di uva e miscelati con erbe toscane ed olii essenziali. Il tutto prodotto da Bocelli Wines, azienda a conduzione familiare toscana il cui vigneto è attualmente gestito da Alberto Bocelli, fratello del noto tenore Andrea.

Questi esclusivi pacchetti di enocosmetica hanno debuttato a bordo della nave da crociera MSC Seaside presso la MSC Aurea Spa. I trattamenti Vinotherapy spaziano dai massaggi tradizionali per arrivare fino ai bagni e al peeling, rinforzando l’elasticità e l’idratazione della pelle, e migliorando in questo modo la microcircolazione.

Cabernet Stimulating Body Treatment per esempio, è un trattamento anticellulite particolarmente utile a stimolare la circolazione e ridurre l’antiestetico effetto a buccia d’arancia. Il tutto è ottenuto grazie all’utilizzo di una mousse di uva Cabernet arricchita con estratti di rosmarino e rovere.

Oppure Mediterranean Citrus Body Massage, un trattamento corpo agli agrumi del Mediterraneo. Perfetto per allentare le tensioni e nutrire la pelle, è realizzato con semi d’uva, estratto di agrumi e rosmarino. Da provare inoltre, Sangiovese Age-Defying Facial, che contrasta i primi segni dell’invecchiamento. Con Pinot Grigio Skin-Brightening Facial, invece, si ottiene un effetto schiarente e una pelle immediatamente più soda, morbida ed elastica.