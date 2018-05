Classifica zodiacale Giugno 2018 Bilancia: settima posizione

Riguardo il lavoro e la professione , La Bilancia a giugno avrà voglia di assorbire nuove informazioni ed accrescere il proprio bagaglio culturale, frequentando o seguendo corsi sia di carattere tecnico che di altro tipo. Ciò potrebbe aiutarla nella carriera. Non mancheranno le energia e le motivazioni. Ecco perché questo mese è quello giusto per fare progressi. Tuttavia, dovrà porre particolare attenzione nelle situazioni stressanti. Potrebbe ritrovarsi distratta. Il consiglio è quello di non esagerare prendendo i tempi giusti senza mettere troppa carne al fuoco.

In amore , il rapporto con il partner incontrerà un periodo di stasi e ne uscirà un pò affaticato. I single della Bilancia fortemente intenzionati a trovare l’anima gemella e con la voglia di vivere una vera storia d’amore avranno più possibilità ad estate inoltrata, ma possono già sin da giugno incominciare a mettersi in gioco.

I nati sotto il segno della Bilancia incominceranno a pensare ai mesi estivi che dovranno affronatre. Le crisi maggiori sono state superate e si preannuncia un periodo di pace e tranquillità con una nuova ventata di ottimismo. La Bilancia sarà in grado di trovare più tempo da dedicare alle attività preferite, dopo aver imparato a gestire in modo efficiente i nuovi ritmi di lavoro che dovrà sostenere.