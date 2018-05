Oroscopo del Giorno Giovedì 17 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 17 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Cerca di non sentirti appesantito dalle emozioni oggi Ariete, ma dai loro l’opportunità di stare sotto i riflettori. Potresti scoprire che c’è una forte forza che lavora per coprire la verità su ciò che senti veramente. Assicurati di esprimerti apertamente e onestamente. Allo stesso tempo, non vuoi essere così drammatico da esasperare le cose.

TORO ⭐️⭐️ TOP:Potrebbe essere difficile esprimerti pienamente oggi, Toro. In qualche modo le parole non stanno uscendo in modo chiaro come vorresti. Emozioni potenti ti stanno intralciando. Potrebbe essere difficile per te trovare solide basi su una superficie così fangosa. Non cercare di limitarti a un solo modo di fare qualcosa. La pazienza è una virtù chiave ora. Aspetta che le cose siano chiare prima di procedere.

GEMELLI ⭐️ TOP:Potresti aver bisogno di tenere la lingua a freno oggi, Gemelli. I sentimenti delle persone sono facilmente feribili ora, e la minima critica potrebbe essere interpretata erroneamente come un terribile insulto. In caso di dubbio, tieni la bocca chiusa. Rivolgi la tua attenzione verso l’interno e concentrati sulle tue emozioni. Cerca di ridurre al minimo le chiacchiere e concentrati maggiormente su come ti senti piuttosto che su ciò che pensi.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Scoprirai che hai una connessione migliore del solito con le persone intorno a te, Cancro. Il tuo senso psichico è acuto e dovresti usare questo sesto senso per raccogliere cose che le altre persone potrebbero perdere. Non lasciare che le chiacchiere del giorno disturbino la tua connessione con pensieri e idee più profonde. Le persone sono più malleabili del solito oggi.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Sii persistente e non rinunciare alla lotta oggi, Leone. Potrebbe sembrare che tu non stia facendo progressi e che sia più difficile prendere decisioni su qualsiasi cosa. Scoprirai che le altre persone sono altrettanto confuse. Trova un modo intelligente per esprimere ciò che senti. Puoi risolvere i problemi con l’aiuto di altri finché sei in contatto con il tuo stato interiore.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il tuo attuale piano di attacco potrebbe imbattersi in alcune lacerazioni oggi, Vergine. Questo potrebbe essere causato da un bisogno emotivo che potresti non aver riconosciuto prima. Il problema è che la tua testa potrebbe dire una cosa mentre il tuo istinto ti dice qualcos’altro. Potrebbe essere necessario mettere tutto in attesa mentre risolvi questo tumulto interiore. C’è molta energia nell’aria.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti dover adottare un approccio più disciplinato, Bilancia. Cerca di non essere così severo e limitante con le parole. Le persone rispondono meglio alle espressioni confortanti e al tono comprensivo. I fatti freddi e abrasivi non faranno che aggravare una ferita esistente. Lasciati un pò di tempo tranquillo per stare da solo e contemplare il tuo stato mentale.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è una giornata eccellente per te, Scorpione. Dovresti scoprire che le cose stanno andando bene e a tuo vantaggio. Fai attenzione a coloro che potrebbero voler bombardarti con informazioni che non sono in linea con il tuo modo di essere. Questa informazione non è correlata ai veri problemi: come ti senti e perché. Presta attenzione al tuo cuore.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti sentirti un pò pigro e fuori controllo oggi, Sagittario. Potrebbe essere che le tue emozioni abbiano una forte presa sulla tua psiche rispetto al tuo modo di pensare razionale. Pertanto, prendere decisioni potrebbe essere piuttosto difficile. In materia di cuore, potresti sentirti un pò più romantico del solito. C’è un grande sentimento oggi che ti sta facendo entrare in empatia con gli altri.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi è un buon giorno per sognare, Capricorno. Sei consapevole del fatto che le forze interne ti stanno convincendo che il percorso che vuoi intraprendere non è il più pratico. Non devi necessariamente essere pratico per avere successo. Usa la tua immaginazione. Lascia che il tuo spirito creativo ti conduca al prossimo passo. Trova la vera forza nella tua capacità di riconoscere e comprendere i bisogni degli altri.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti sentire le tue emozioni nell’aria, Acquario. Non appena ti senti emotivo, potrebbe esserci una forza più strutturata che ti dice di essere ragionevole. Entrambi i campi sono validi, quindi cerca di non far prevalere l’uno sull’altro. Non trascurare completamente le tue emozioni in favore di un modo più cerebrale di gestire una situazione. E non lasciare che le tue emozioni prendano il controllo delle tue azioni. L’equilibrio è la parola d’ordine oggi.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La tua testa è piena di passione oggi Pesci, e potresti sentirti un pò più sentimentale del solito. L’unica difficoltà è che potrebbe non esserci una situazione appropriata in cui esprimere questa emozione nel modo più completo possibile. Prova a navigare verso un luogo sicuro dove le persone intorno a te ti sostengono. Evita quelli che potrebbero voler far scoppiare la tua bolla.

Oroscopo del Giorno Giovedì 17 Maggio : buone stelle a tutti!