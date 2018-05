Kokomo Private Island: lusso esclusivo alle Fiji

Kokomo Private Island: natura incontaminata e lusso esclusivo alle isole Fiji

Ubicata ai margini del gruppo di isole di Kadavu e a sud di Viti Levu, la più grande per estensione delle isole Fiji, Kokomo Private Island è un’isola privata dotata di un’unica struttura ricettiva di lusso.

Nei pressi del Great Astrolabe Reef, il quarto reef più grande del pianeta e perfetto per lo snorkeling e le immersioni subacquee grazie a una visibilità media di 25 metri, l’isola è un vero e proprio paradiso tutto da scoprire. E’ infatti costellata da sacche di lussureggiante foresta pluviale ed è una delle poche isole delle Fiji con tratti di spiaggia di sabbia bianca.

Raggiungibile dall’aeroporto internazionale di Nadi con un trasferimento di 45 minuti in idrovolante o in elicottero, l’isola di Kokomo intreccia le tradizioni delle isole Fiji con la moderna vita contemporanea, pur mantenendo intatti la bellezza naturale e i paesaggi.

Nascosto tra i lussureggianti paesaggi incontaminati dell’isola, il Kokomo Private Island Resort è il rifugio perfetto per la famiglia e gli amici. Gli ambienti sono tutti caratterizzati da un design moderno, ecosostenibile e con uno standard luxury senza precedenti.

La struttura dispone di 21 ville fronte mare e 5 cinque residenze di lusso. Tutte hanno viste suggestive sull’isola. Ognuna delle ville fronte mare, che possono avere da una a tre camere da letto, è in grado di offrire privacy assoluta con accesso diretto alla spiaggia privato.

La cucina

Tre i ristoranti, ognuno con il proprio stile e un menu, aggiornato quotidianamente. Le esperienze culinarie private sono altamente raccomandate se si celebra un’occasione speciale o se si vuole una cena romantica. In più gli chef sono disponibili a preparare picnic personalizzati, da gustare in una delle tante località dell’isola o nei dintorni. Sulla spiaggia, a bordo piscina e nei ristoranti della villa è possibile mangiare dall’alba al tramonto usufruendo di prodotti locali freschi tipici delle Fiji.

Particolare l’esperienza gastronomica dell’Executive Chef’s Kitchen. Ideale per un massimo di 10 persone, si basa su un menù degustazione su misura, realizzato con prodotti stagionali coltivati sull’isola, frutti di mare freschi delle acque circostanti e carni dei mercati locali. Per coloro che desiderano acquisire nuove abilità culinarie, è possibile incorporare su richiesta nella serata anche lezioni di cucina.

Le attività disponibili: sport, escursioni e relax

Numerose e variegate le attività di svago adatte anche alle famiglie. Si spazia tra piscina, tennis, basket, giochi sulla spiaggia, attività acquatiche e escursioni giornaliere. C’è inoltre un servizio gratuito di mini club con programmi e attività personalizzati per i più piccoli.

Oltre a immersioni e snorkeling, è possibile fare pesca d’altura e kayak. All’insegna dell’avventura le escursioni nei dintorni per esplorare le grotte sottomarine o per visitare la cascata dell’isola. Non mancano però le escursioni nelle isole vicine di Qasibale, Vanua Kula, Namara e Yaukuve Lailai. Simpatico e istruttivo il tour guidato della fattoria e dei giardini di Kokomo dove vengono coltivati i prodotti freschi.

Kokomo Private Island ha inoltre una rete di sentieri che consentono di esplorare l’intera isola e di raggiungere la cima più alta che offre una vista a 360 gradi dell’area e dell’orizzonte.

All’interno è possibile ammirare la flora e fauna locale sia mediante un tour guidato o in esplorazioni solitarie.

Immerso in un lussureggiante giardino tropicale lo Yaukuve Spa Sanctuary offre una vasta gamma di trattamenti per il completo relax. Nove sale per trattamenti coccolano gli ospiti. Stanze per il corpo Hamman con trattamenti Sodashi e massaggi consentono di lasciarsi alle spalle lo stress accumulato e ritrovare il benessere fisico e mentale.

I prezzi. Spaziano da un minimo di 7.500 dollari per tre notti nella villa “standard” con una camera matrimoniale, per arrivare a 38.500 dollari nel caso della villa luxury Sunset con 6 stanze da letto.