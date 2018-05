Oroscopo del Giorno Venerdì 18 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 18 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti avere delle forti esitazioni durante il giorno, Ariete. Potrebbe essere necessario nascondere la verità o, al contrario, dirla ad alta voce. Sarai supportato dalle attuali posizioni planetarie che ti aiuteranno a formulare le tue idee in un modo che non scioccherà le persone e, in effetti, potrebbe persino influenzarle dal tuo punto di vista.

TORO ⭐️⭐️ TOP:Ci sono momenti in cui i tuoi poteri di pensiero rivelano la tremenda quantità di maturità che hai, Toro. Di solito non sei un sognatore, quindi è piuttosto difficile condurti in situazioni ambigue. Se attualmente hai problemi sentimentali nella tua vita, questo sarebbe un giorno eccellente per fare il punto. Ma cerca di non essere troppo freddo.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Potresti esserti sentito un pò frustrato nelle tue iniziative dei giorni scorsi, Gemelli. Oppure ostacoli esterni, come eventi che hanno causato ritardi o restrizioni interne, ti hanno a dura prova. Alcune questioni devono essere risolte prima di poter fare dei veri progressi. Il giorno successivo potrebbe darti l’opportunità di risolvere questi problemi una volta per tutte.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Sarà una giornata stimolante per te, Cancro! Ti sentirai benissimo e non avrai problemi a convogliare tutte le tue energie nelle tue attività. Ma non sorprenderti se incontrerai qualche resistenza. Per quanto siano creative le tue idee, potrebbero non essere adatte a tutti. In effetti, potresti trovarti di fronte a qualche ribellione. Sii persuasivo e conquisterai ciò che vuoi.

LEONE ⭐️⭐️ TOP:Fai attenzione a non perdere la calma oggi, Leone. In questi giorni stai tentennando un pò, anche se la tua natura audace è stata frenata da vincoli finanziari e professionali. In questo momento è inutile intrattenere grandiose illusioni. Inoltre, se lo fai, puoi aspettarti degli scontri. Se ti viene consigliato di essere più prudente, presta attenzione al suggerimento.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi il tempo si fermerà e potrebbe anche sembrarti di tornare indietro, Vergine. Usa questa pausa per riflettere sulle tue motivazioni. Gli indizi dello Zodiaco sembrano suggerire che attualmente stai risolvendo domande che riguardano il destino di un’altra persona. Forse dovresti passare una quantità uguale di tempo considerando anche il tuo destino.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Nel complesso, il clima è teso al lavoro e a casa, Bilancia. Sentirai una sensazione di irrequietezza e un desiderio di cambiamento, ma sentirai anche una certa riluttanza a fare qualsiasi mossa reale in quella direzione. Il tuo giudizio ti dice che i reclami che non portano all’azione sono privi di significato. Quindi perché non essere il catalizzatore che provoca qualche azione?

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Puoi interpretare il giorno successivo come una domanda a risposta aperta su di te, Scorpione. Potresti aver notato certi aspetti fisici o psicologici di te stesso che ti mettono a disagio. Potresti voler agire per correggere quell’atteggiamento. Se condividi le tue preoccupazioni con un amico o un parente, realizzerai un grande risultato.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: A volte le persone potrebbero rimproverarti per il fatto di non avere un minimo di tatto nelle relazioni, Sagittario. Tuttavia, le energie planetarie di oggi ti aiuteranno ad essere più sensibile. Ti sentirai come se avessi improvvisamente una capacità molto maggiore di ascolto. Che sia vero o no, gli altri avranno l’impressione che tu non sia più così egocentrico.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi assisterai a crisi di ogni tipo, Capricorno. Sarai colui che rassicurerà le persone, e colui che può riassumere la situazione oggettivamente senza farsi prendere dal panico o esagerare. Questo, unito alla tua leggendaria calma, è un’ottima combinazione!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Abbi il coraggio di esprimere le tue idee senza paura di risultare ridicolo. Questo è ciò che la configurazione planetaria ha da dirti oggi, Acquario. E questo è esattamente quello che devi sentire, perché la paura del ridicolo è generalmente il tuo tallone d’Achille. La sfida per te è dire chiaramente ciò che pensi senza prendere in prestito le idee degli altri. Abbi il coraggio di farlo!

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Se hai sempre sentito il desiderio di scrivere, ora è il momento di fare il grande passo, Pesci. Di certo non ti manca l’immaginazione! Il tuo problema potrebbe essere che hai difficoltà a prendere sul serio la tua indole. Non pensare di essere “uno scrittore”. Basta scrivere! E soprattutto, non esitare a far leggere alle persone ciò che scrivi.

Oroscopo del Giorno Venerdì 18 Maggio : buone stelle a tutti!