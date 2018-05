Oroscopo del Giorno Sabato 19 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 19 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Dici di sì ogni volta che qualcuno ti chiede un favore, Ariete? È difficile trovare il tempo per te perché sei impegnato ad andare in soccorso di un amico o di un familiare? L’energia celeste di oggi ti chiede di pensare a te. Dì di no alla decima richiesta di fare da baby sitter a tua sorella. Non fare assolutamente nulla se è quello che desideri. Prenditi cura di te stesso prima di prenderti cura di tutti gli altri!

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Pensi che il tuo corpo rifletta chi sei, Toro? Se hai la sensazione che non sia così, probabilmente è perché l’immagine che hai di te non è del tutto giusta. Osservati attentamente e cerca di capire chi sei. Vedrai che il tuo corpo è lo specchio esatto di chi sei al momento. L’allineamento dei pianeti ti aiuterà a vederlo più chiaramente ora.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Negli ultimi giorni è stato difficile comunicare con chi ti è vicino? Sei un pò scettico riguardo al tuo fascino? Ti senti in qualche modo insicuro di te stesso in generale? La giornata è eccellente per un nuovo inizio. Sei pieno di fiducia. Hai un dono naturale per la diplomazia e il tuo senso di raffinatezza sarà ancora una volta notato e apprezzato.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP:È stato abbastanza facile per te scoprire la verità dietro le situazioni che hai incontrato ultimamente. Tuttavia, a partire da oggi, le tue capacità analitiche non saranno così affidabili. Gli alti e bassi delle tue relazioni ti ingannano e nessuna quantità di analisi produce una soluzione. Una certa mancanza di impegno da parte delle altre persone susciterà dubbi, e comincerai a chiederti se sei veramente apprezzato e capito.

LEONE ⭐️⭐️ TOP:Quanto sono stati intensi gli ultimi giorni! Potresti passare mesi a riflettere su queste recenti esperienze. Ma l’umore non è favorevole all’introspezione in questo momento. Un cambiamento di temperamento oggi ti incoraggia a condividere la tua vita più positivamente. Ma con chi la condividerai? Questa potrebbe essere la domanda del giorno.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il giorno prima potrebbe aiutarti a staccarti dall’oscurità e dalla rovina del mondo. Un’influenza più giocosa sta cercando di farsi strada nelle tue relazioni, specialmente i tuoi impegni emotivi. Potrebbe rinfrescare il tuo interesse per la tua vita amorosa. Se non hai trascorso abbastanza tempo con il tuo partner, faresti meglio a rimediare ora. Il tuo compagno sarà felicissimo.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:A volte ti senti come se stessi navigando attraverso una fitta nebbia, ma l’oscurità finalmente svanirà oggi. I cieli davanti sono soleggiati e limpidi! Puoi aspettarti un invito a fare un piccolo viaggio o un’offerta per prendere parte ad un gruppo speciale. Non perdere nessuna occasione per divertirti, Bilancia!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Qualcuno vicino a te è stato maleducato senza alcun motivo? Eri il bersaglio di spiacevoli critiche? Prendi a cuore questi problemi. A partire da oggi, e per tutti i giorni a venire, puoi aspettarti di ritirarti un pò in solitudine per leccarti le ferite. Hai bisogno di più armonia e dolcezza nella tua vita amorosa, e probabilmente la otterrai presto. Sii paziente!

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Avere un’opinione personale su qualsiasi domanda non è la cosa più difficile da fare al mondo, Sagittario. Eì più difficile confrontarsi in modo obiettivo con le opinioni degli altri. L’attuale energia celeste sta segnando un cambiamento verso una mentalità più orientata scientificamente. Questo non è più il momento per affermare te stesso, ma piuttosto è il momento giusto per imparare dagli altri.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Basta pensare a te stesso, Capricorno! E’ arrivato il momento di trarre alcune conclusioni. Sei alla fine del lungo volume che stavi scrivendo sulla tua vita interiore. Dovrai integrare ciò che hai imparato con le diverse emozioni e situazioni in cui ti trovi ora. “Normalizzazione” sarà la parola chiave nei giorni a venire.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La seduzione attraverso le parole è il tuo vero potere, Acquario. Hai un grande talento per tutto ciò che riguarda le parole. Così potrai attirare ancora più ammiratori intorno a te oggi! Con l’attuale energia planetaria al lavoro, riceverai sicuramente il primo premio in ogni gara di parole. Se hai pensato di scrivere una lettera d’amore o un profilo per un sito di incontri, fallo ora!

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Con l’energia celeste di oggi, ti sentirai come se fossi in vacanza, Pesci. Questa configurazione planetaria spesso dà alle persone la sensazione di avere una mente fresca e una disposizione tranquilla. Problemi che una volta sembravano così complicati ora appaiono semplici e superabili. Potresti anche divertirti a scrivere. Provaci. Potresti essere sorpreso dai risultati.

Oroscopo del Giorno Sabato 19 Maggio : buone stelle a tutti!