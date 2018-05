Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon Hyperspace

Debutto al Cannes Film Festival per l’Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon Hyperspace che, in linea con la tradizione della manifestazione che mostra forme di cinema sconosciute al pubblico fino a quel momento, si presenta come una nuova scintilla di arte, bellezza ed eccellenza.

Ispirato alla leggendaria astronave della saga spaziale di Star Wars, il celebre Millennium Falcon pilotato da Han Solo e Chewbacca, il nuovo orologio di Ulysse Nardin provoca a chi lo osserva lo stesso effetto shock di stupore e meraviglia che provoca un’opera d’arte di straordinaria bellezza e perfezione.



E la perfezione sta nei dettagli. L’esplosione di colore sul rettangolo all’interno del quadrante è stata dipinta a mano usando un pennello minuto, largo come una singola ciglia. I maestri artigiani della maison hanno così realizzato l’illusione della velocità iperspaziale e dell’aerodinamicità, con una serie di colori visibili solo al microscopio. Le combinazioni di colore ottenibili sono infinite e le possibilità limitate solo dall’immaginazione. Ne consegue che ogni pezzo è unico, proprio come chi indossa questo esclusivo segnatempo.

La cassa da 45mm di diametro e impermeabile fino a 30 metri, è realizzata in titanio ultra leggero. Racchiude al suo interno, proteggendolo, un tourbillon volante in silicio con riserva di carica di 7 giorni. Il design leggero include al suo interno un’opera d’arte, insieme ai numerici romani sovradimensionati, agli indici a spada e al ponte rettangolare. Il movimento UN-171, realizzato in house, è stato spogliato di ogni microgrammo di parti meccaniche non necessarie ed è mosso da un tourbillon volante hyperspace, vortice di alta orologeria e complicazione azzardata solo dalle maison migliori.

Completano la dotazione di questo prestigioso orologio un vetro e un fondello in zaffiro antiriflesso che consentono la visione del movimento da entrambi i lati e un cinturino in pelle con effetto carbonio nero.