Invictus 280SX: 9 metri potente ed elegante

Invictus 280SX: center console di nove metri che coniuga potenza ed eleganza

Performante ed elegante, il nuovo Invictus 280SX è una barca ideale per chi desidera trascorrere giornate in mare all’insegna del relax coniugando la comodità alle prestazioni.

Lungo 8,70 metri, largo 2,7 e con uno scafo in fibra di vetro, il nuovo center console Invictus Yacth presenta un design accuratamente studiato e una serie di dettagli innovativi all’avanguardia. Ne è un esempio il bordo perimetrale imbottito del pozzetto che garantisce maggior sicurezza e confort alle persone ospitate.

La carena assicura una navigazione confortevole. La propulsione entro-fuoribordo, oltre a consentire il massimo sfruttamento della zona poppiera, garantisce invece un’ottima silenziosità.

Firmato Christian Grande DesignWorks, Invictus 280SX è un vero e proprio piccolo salotto sull’acqua con un’ampia spiaggetta di poppa e il vano motore coperto da un cuscino prendisole ampliabile tramite la rotazione dello schienale posteriore. La zona centrale ospita un comodo divano a L rivolto verso la zona timoneria. Quest’ultima dispone di un doppio sedile ergonomico solidale al mobile centrale attrezzato.

I due passaggi laterali protetti, tipici delle imbarcazioni center console, consentono di muoversi agevolmente e in completa sicurezza per trasferirsi a prua. Qui troviamo un’area prendisole a con un divano a C che rende la zona rilassante anche in navigazione.

Due le motorizzazioni

Il nuovo 280SX è spinto da un motore V8 da 350 HP a benzina o da un Mercruiser 3.0 TDI da 260 HP nella versione diesel. Le due motorizzazioni consentono all’imbarcazione di raggiungere una velocitò massima di 39 o 35 nodi (a seconda della versione) e di mantenere una velocità di crociera di 21 nodi.

In grado di ospitare comodamente 8-10 passeggeri, Invictus 280SX ha un prezzo base di 70.750 euro nella versione benzina, che sale a