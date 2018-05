Dedicata a Mike Hailwood prima mostra temporanea Museo Ducati

Prima mostra temporanea Museo Ducati. Fino al 15 settembre una sala dedicata alle moto che resero celebre l’indimenticato campione di motociclismo Mike Hailwood.

Il Museo della Casa di Borgo Panigale ospiterà fino al 15 settembre 2018 la prima mostra temporanea Museo Ducati. Per l’occasione ha allestito una sala intitolata Le Bicilindriche Desmo del giovane Hailwood, parte integrante delle celebrazioni per il 40° anniversario di “Mike The Bike” al Tourist Trophy del 1978 vinto in sella a una Ducati 900 SS IOM TT.

Ristrutturato nel 2016, in occasione del novantesimo anniversario Ducati, il museo si presenta con nuovi percorsi espositivi. E ora, presenta Le Biclindriche Desmo, 125, 250 e 350 cc, moto che portarono Hailwood ai suoi primi successi. Con al suo attivo 76 vittorie nel Motomondiale e ben 9 titoli mondiali vinti, Hailwood mosse i primi passi della sua carriera in sella alle due cilindri Desmo progettate dall’ingegnere Fabio Taglioni nel periodo 1958 – 1960.

Taglioni, storico progettista della casa bolognese, è il padre della distribuzione desmodromica, in seguito principale simbolo tecnico di Ducati. Il sistema di distribuzione desmodromica, utilizzato ancor oggi sia sulle moto di serie che su quelle da competizione della casa italiana, permette al propulsore Ducati di raggiungere regimi di rotazione più elevati senza l’ausilio di valvole pneumatiche.

Le moto esposte furono realizzate su specifica richiesta a Taglioni da parte del padre di Mike, Stan Hailwood, e ora sono state riunite in un unica sala del Museo dopo essere state per circa 60 anni in collezioni diverse. Esemplari unici, sono in mostra accompagnate da un bicilindrico Desmo 125 e da fotografie dell’epoca di Mike Hailwood in pista o in compagnia dei meccanici.

Il Museo Ducati è aperto tutti i giorni (tranne il mercoledì) dalle 9.00 alle 18.00 e il ricavato andrà a Fondazione Ducati, ente che con passione, professionalità e orgoglio si dedica a quelle attività no profit strettamente legate al mondo della Casa di Borgo Panigale.