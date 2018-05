Tendenze eyewear Estate 2018: gli occhiali sono tondi!

Le Tendenze eyewear Estate 2018

Per l’estate gli occhiali sono tondi!

Tendenze eyewear Estate 2018 – Gli occhiali da sole tondi hanno sempre avuto un grande fascino. A partire da John Lennon a Elton John, dagli anni ‘70 ai giorni nostri, non sono mai passati di moda e donano sempre quell’aria sofisticata e molto personale. Ora, protagonisti anche delle tendenze 2018.

Tendenze eyewear Estate 2018 – Modelli bellissimi, che catturano l’attenzione e adatti ad ogni occasione. Tra i sunglasses realizzati dai brand specializzati, come Ray-Ban, Miu Miu, Gucci e Armani, troverete moltissimi occhiali tondi neri, in stile hippy e persino alcune montature proposte nella versione da vista.

Cominciamo con gli occhiali da sole rotondi da uomo. Le montature da preferire sono quelle con forti richiami al passato, quindi a uno stile retrò che ricorda i divi di un tempo. Tra questi, meritano menzione particolare i modelli firmati Marc Jacobs, Persol e Armani che propone per l’uomo occhiali in acetato e sottili aste in metallo.

Ma a dettare tendenza, restano sempre quelli neri. Ecco allora i modelli rotondi con lenti specchiate firmati Chanel, quelli floreali di Dolce & Gabbana oppure con ponte in metallo sottile di Givenchy.

Eyewear tondi Estate 2018: lo stile hippy

Non mancano poi quelli tondi in stile hippy per un vero e proprio salto temporale negli anni ’70. Tra questi, allegri e colorati quelli di Ray-Ban con lenti gialle, rosa, rosse o azzurre, oppure quelli di Fendi con un delizioso disegno logo sulla parte esterna. Anche gli occhiali da sole tondi di Polaroid non sono da meno, in particolar modo quelli declinati in nuance baby inaspettate.

Ma a chi stanno bene? Ecco, questa è la domanda giusta da porsi prima di acquistarne uno. E la risposta è abbastanza semplice. Bisogna giocare con le proporzioni, quindi questi modelli, così come quelli tondi da vista, sono perfetti per chi ha il viso squadrato, spigoloso o ovale.