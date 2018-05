Benetti Botti: varato terzo Mediterraneo 116 piedi

Varato Benetti Botti, terza unità linea Mediterraneo 116″

Consegnata a armatore messicano il nuovo yacht della gamma Benetti Class. Benetty Yachts ha anche reso noto che una quarta unità dello stesso modello è stata consegnata in Asia.

Varato Benetti Botti. L’imbarcazione, consegnata a un armatore messicano, è la terza unità della linea Mediterrano 116″, linea di prodotto presentata allo scorso Cannes Yachting Festival. Lungo 35,5 metri, largo 7,72 e con un dislocamento a pieno carico di 250 tonnellate, lo yacht appartiene alla gamma Benetti Class Displacement. Si tratta di un modello cratterizzato da linee morbide e slanciate che rappresenta una vera rivoluzione stilistica per il cantiere.

Le linee esterne

Con uno scafo in fibra di vetro e una sovrastruttura in fibra di carbonio l’imbarcazione vede la firma di Giorgio M. Cassetta per il design esterno. Gli interni sono opera del Dipartimento Stile Interni di Benetti, in collaborazione con lo studio di design Radyca.

La poppa dell’Upper Deck ha una pavimentazione totalmente realizzata in legno. E’ dominata da una spaziosa zona pranzo esterna dotata di un tavolo rotondo in grado di ospitare fino a dieci persone. L’interno è pensato per i momenti di svago e gioco e presenta una Sky Lounge. Questa è arredata con un grande divano, TV da 75 pollici e un tavolo da gioco con quattro sedute. Un’ampia jacuzzi e un prendisole personalizzato sono al centro dell’ambiente di prua. La poppa del Sun Deck è arredata con un area prendisole personalizzata e a prua divani e prendisole rendono l’ambiente esterno comodo e confortevole.

Il design interno

L’allestimento interno è caratterizzato da grande luminosità che si diffonde nelle ampie superfici attraverso grandi superfici vetrate, e da complementi di arredo scelti personalmente dall’armatore. Tessuti pregiati, dettagli in legno dai colori caldi e luci soffuse creano ambienti rilassanti. Il Main Deck dispone di un’area lounge arredata con divani, sedie e un American bar. L’area di prua è dominata dalla suite armatoriale a tutto baglio, con grandi superfici vetrate che consentono una vista panoramica sul mare. Con pavimenti in legno nella zona notte e marmo nel bagno, dispone di una grande cabina armadio e di un monolocale con divano e TV. Nell’upeer desk, la cabina del capitano è situata a prua, vicino alla stazione del timone.

Il Lower Deck ha quattro cabine ospiti. Due cabine VIP simmetriche con letti matrimoniali, più due cabine ospiti con letti gemelli (scorrevoli) e pullman, che possono ospitare fino a 10 persone. Anche sul ponte inferiore, nella zona di prua, ci sono tre cabine per l’equipaggio. Insieme alla cabina del capitano, possono ospitare fino a sette persone.

Il sistema di propulsione è composto da due motori MAN V12-1400, da 1.400 mHP che consentono al Benetti Botti una velocità massima di 15 nodi e una velocità di crociera di 14. L’autonomia alla velocità economica di 10 nodi è di 3.200 miglia nautiche nel massimo confort grazie a pinne stabilizzatrici elettriche.