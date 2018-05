Creed Love in White for Summer: il profumo di un amore nato sotto il segno di una magica notte estiva.

Una fragranza floreale fresca e sognante che imbottiglia le calde serate sulla Costa Azzurra e la ricerca dell’eterna estate.

Ispirandosi al successo avutto da Love In White, il Maestro Profumiere Olivier Creed celebra con la nuova fragranza Love in White for Summer una passione sbocciata durante una calda notte estiva.

Il nuovo millesimato femminile ci trasporta con il pensiero ai cieli stellati della Costa Azzurra, quando il suono delle onde marine si trasforma in una perfetta musica di sottofondo per una serata intima tra due innamorati. Una romatica e passionale serata rischiarata dalla luce soffusa delle candele.

Delicato e allo stesso tempo voluttuoso nelle note iniziali con la rosa bulgara e la magnolia, viene reso frizzante da un sentore di bergamotto di Calabria. Viene poi lasciato spazio alle note di cuore sensuali e vagamente talcate dell’iris fiorentino che si alleggeriscono grazie al riso e al cedro della Virginia. La sapiente armonia delle note finali di legno di sandalo indiano, fiori bianchi e ambra grigia, crea accordi avvolgenti e sensuali. In una voluttuosità, stemperata dal tocco zuccherino della mela dolce.

Disponibile nel formato spray da 75 ml, Love in White for Summer è contenuto nel classico flacone trasparente Creed da un tappo bianco che riporta inciso nella parte superiore il logo della maison.

Come tutti i millesimati, è un profumo di altissima concentrazione e persistenza, elaborato solo con le essenze più nobili e pregiate raccolte all’apice della loro qualità.

Note olfattive Creed Love in White for Summer

Famiglia Olfattiva: Floreale fruttata legnosa

Note di testa: Rosa di Bulgaria, Bergamotto di Calabria, Magnolia

Note di cuore: Iris Fiorentino, Riso, Cedro della Virginia

Note di fondo: Legno di Sandalo Indiano, Mela Dolce, Ambra Grigia, Gelsomino