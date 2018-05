Oroscopo del Giorno Mercoledì 23 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 23 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP:La tua coraggiosa forza e il desiderio di assumere un ruolo di guida potrebbe essere una minaccia per gli altri oggi, Ariete. Presta attenzione ad assumere una posizione dominante prima di capire ciò che le altre persone pensano della situazione. Potresti commettere degli errori drastici se non stai attento al benessere degli altri. Le cose potrebbero diventare piuttosto emotive, quindi fai attenzione alle potenziali arrabbiature.

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi puoi scoprire la verità abbastanza facilmente Toro, quindi non esitare a farlo. Se arrivi ad un incrocio e nessuno sembra sapere chi deve passare, prendi l’iniziativa e vai. Potrebbe non essere una cattiva idea segnalare le tue intenzioni agli altri prima di fare la tua mossa. Essere aggressivo con le tue azioni non significa che devi essere avventato.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Potresti voler tenere la tua nave ancora in equilibrio oggi Gemelli, ma ricorda che non importa quanto tu ci provi; questo semplicemente potrebbe non essere possibile. Il vento soffia abbastanza forte e potresti semplicemente dover spiegare le vele e andare avanti a tutta velocità. Ti sposterai molto più velocemente, ma vorrà dire anche che sarai più incline a capovolgerti.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Questo è il tuo giorno per brillare su molti aspetti, Cancro. L’azione che fai è giusta, quindi tira indietro la freccia il più lontano possibile prima di lasciarla volare. C’è un’energia tranquilla che viene fuori ogni tanto. La gente lo noterà per miglia e miglia. Oggi ti dà l’opportunità di mostrare la tua incredibile forza e passione al mondo. Non trattenerti.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti chiederti perché tutti debbano essere così seri ed emotivi all’improvviso. Probabilmente ti sentirai anche tu in questo modo. Ricorda che ci sono molti percorsi di vita diversi e non tutti necessariamente intersecano con il tuo. Preparati a difendere te stesso e le tue motivazioni, Leone.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Non sopportare gli imbrogli di nessuno, Vergine. Il tuo tempo è troppo prezioso e la tua energia è troppo potente per sprecarla. Concentrati sui tuoi problemi. Se qualcuno ha un diverbio con te, digli esattamente cosa pensi. Non c’è bisogno di riempire l’onesta verità con le menzogne solo per far sentire bene l’altra persona.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai raccolto tutti i fatti e hai elaborato tutti i dati in modo tale che sia impossibile per chiunque criticare i tuoi calcoli. Non pensare di aver finito, perché c’è ancora una parte da considerare: le emozioni. Sentimenti estremi potrebbero mettere scombinare i tuoi piani. Sii preparato.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le altre persone potrebbero avere difficoltà a navigare nel corso della giornata, grazie all’intensità e alla corruzione che probabilmente affioreranno. Non hai nulla di cui preoccuparti Scorpione, perché la tua natura adattabile è perfetta per affrontare le forze ostinate di oggi. Questo è un buon momento per pulire il tuo armadio e buttare via le cose che non ti servono più. Sii spietato.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Assicurati un bunker e assicurati che sia ben rifornito di artiglieria pesante, perché è inevitabile che ci sia una battaglia, Sagittario. Abbi fiducia di essere pienamente preparato per entrare in guerra oggi, perché lo farai. Ci sono alcune battaglie che ti piacciono, soprattutto quelle che fanno girare le cose e producono risultati. Presto diventerà chiaro di quale tipo si tratta.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Tendi ad essere piuttosto emotivo riguardo alle cose anche se non lo mostri sempre al mondo, Capricorno. La differenza oggi è che le persone rischiano di recitare apertamente le proprie emozioni, così potresti sentirti più sicuro nell’esporre i tuoi veri sentimenti alle persone intorno a te. Abbi fede che troverai amici che condividono opinioni simili alle tue in questo giorno.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Se le situazioni diventano troppo calde e pesanti Acquario, il tuo primo istinto è di scappare prima che qualcuno se ne accorga. Questo è un modo per affrontare l’intensità di oggi, ma in fondo sai che non è il massimo. Quello che devi veramente fare è scavare in profondità e sfruttare questa energia emotiva per occuparti a fondo delle cose invece di sfiorarle.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Le tue azioni oggi potrebbero adottare un approccio investigativo, Pesci. Sentiti libero di intraprendere azioni basate sul tuo istinto. Usa le tue potenti emozioni come uno strumento invece di qualcosa che ti trattiene. Le persone possono venire da te per un consiglio, e tu sei nella posizione perfetta per darlo.

