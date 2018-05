Oroscopo del Giorno Giovedì 24 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 24 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Il tuo lato romantico è fortemente alto oggi, Ariete. Più ti sintonizzi su questo lato della tua natura, più sarai felice. Una cosa a cui prestare attenzione, tuttavia, è che devi tenere almeno un piede a terra in questo momento. Assicurati di avere una piattaforma stabile di onestà e praticità su cui lavorare. Senza di questa, sarà difficile abbattere muri e ostacoli.

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Partecipa ai tuoi compiti oggi, Toro. Hai la sensazione che i giorni stiano scivolando rapidamente. Assicurati di inserire amore e romanticismo da qualche parte nell’equazione. In un primo momento potresti provare un pò di resistenza, ma ciò indica che questa è un’area che devi esplorare e in definitiva sentirti più a tuo agio.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Due lati diversi potrebbero entrare in conflitto, Gemelli. Può darsi che nessuno dei due stia davvero tentando di tirarti in una vera e propria direzione. Renditi conto che potrebbero essere necessari degli aggiustamenti affinché tu possa adattarti allo schema delle cose e adempiere alle tue responsabilità. La persona amata potrebbe distrarti.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La tensione può essere un pò alta in quasi tutti e tutto ciò che incontri oggi, Cancro. Alcuni sentiranno un forte bisogno di stabilità e disciplina. Altri potrebbero chiedere divertimento e spensieratezza. Potresti essere tirato nel mezzo. La cosa peggiore è che nessun lato, incluso il tuo, vorrà scendere a compromessi. Cerca di non prendere le cose troppo sul serio.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Ricorda che sei stato messo qui per divertirti Leone, e quella felicità è il tuo vero destino. Tienilo a mente oggi, poiché le forze possono tendere a strapparti dal divertimento che hai avuto. Riconosci la necessità di struttura e stabilità, ma non lasciarti abbattere.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Tu, tra tutti, apprezzerai il bisogno di stabilità in una giornata come questa, Vergine. Questa energia pratica potrebbe togliere però un pò di divertimento. All’inizio potresti non riconoscerlo, ma se non stai attento, il divertimento nella tua vita potrebbe essere ridotto a poco. Assicurati di tenere strette le cose che danno alla tua vita passione e scopo.

BILANCIA ⭐️⭐️ TOP:La tensione tende ad aumentare ad un livello elevato se non presti attenzione a come usi le parole, Bilancia. La cosa più difficile è che le forze cercheranno di spingerti e trascinarti in modi diversi. Puoi incoraggiare l’attenzione sul collettivo, mentre gli altri si preoccupano solo di se stessi. Ancora un’altra forza richiede rimedi obsoleti e strutture tradizionali che non funzionano più per te!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Dai un’occhiata a quello che ti sta succedendo oggi, Scorpione. Esegui alcune elaborazioni interne prima di giungere a una conclusione sul modo migliore di procedere. Potresti scoprire che forze potenti stanno cercando di conquistarti in un campo o in un altro. Non incasellare te stesso in un modo di fare le cose. Tieni presente che il percorso migliore è spesso una combinazione di percorsi diversi.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP:Fai attenzione a una piccola scossa nell’azione mentre qualcuno vicino a te mette i freni nella tua relazione, Sagittario. I conflitti potrebbero sorgere in base alla necessità di maggiore struttura e stabilità. Lo squilibrio tra divertirsi e occuparsi di questioni pratiche sta lavorando per distruggere lentamente la giornata. Risolvi questo problema il prima possibile.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Proprio quando pensavi di avere pianificato tutto e di andare senza problemi, Capricorno, l’amore entra e intasa tutto. All’improvviso la tua attenzione viene deviata e la tua concentrazione vola via mentre una persona misteriosa cattura il tuo sguardo. Questa potrebbe essere una buona o una cattiva cosa, a seconda di come vedi la situazione. Entrambi gli aspetti della tua vita sono importanti.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il tuo cuore sta diventando pazzo Acquario, e sei tentato di fuggire in una romantica terra di fantasia in cui reciti il ruolo da protagonista. La cattiva notizia è che qualcosa potrebbe trattenerti. Potrebbe essere che la responsabilità sta arrivando sulla scena e ti ricorda che il lavoro deve essere fatto qui nel mondo reale prima che tu possa andare nel tuo piccolo mondo delle fiabe.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi puoi provare un pò di tensione mentre cerchi di capire il modo migliore per arrivare dove devi essere, Pesci. Da un lato, l’approccio felice ti invita a scatenare, ad essere coraggioso e ad uscire con convinzione verso le cose che significano il massimo per te. Dall’altro, il senso del dovere ti trattiene. Prendi il meglio da entrambi i mondi.

Oroscopo del Giorno Giovedì 24 Maggio : buone stelle a tutti!