Sfila a Cannes la Collezione Resort 2019 Philipp Plein

Nella villa Plein, La Jungle Du Roi, una collezione lussuosa e audace

Vista la concomitanza del Festival del Cinema di Cannes con la presenza di star di livello internazionale, lo stilista Plein ha pensato bene di allestire nella sua villa personale, La Jungle Du Roi in Costa Azzurra, la sfilata della collezione Resort 2019 Philipp Plein.

La collezione trae la sua ispirazione dalla famosa serie televisiva degli anni ’80 Dynasty. E lo si è capito subito dalla location. Per accogliere gli ospiti lo stilista tedesco ha fatto realizzare una muraglia di rose bianche con il nome della collezione “Philipp Plein Dynasty“. E la sfilata su una passerella color oro serpeggiante intorno a un palmeto e ai banani di un giardino esotico rockeggiante.

Tutto sulle note della canzone di David Bowie Rebel Rebel. Moderne Alexis Colby con capelli colorati hanno indossato look dalla forte sensualità e permeati da un mood glamour rock. Bomber e felpe con cappuccio con stampe raffiguranti foglie di palma, pantaloni attillatissimi in pelle, minigonne tempestate di borchie in denim, realizzano look da donna aggressiva che ama essere seducente.

Stesso mood anche per l’uomo

Stile rock anche per alcuni outfit maschili presenti alla sfilata. Camicie e completi con stampe di dollari americani con il teschio Plein al posto di Benjamin Franklin per un moderno e ironico businessman. L’uomo Plein diventa audace quando si presenta a torso nudo o con il giubbino turchese. E ancora completi giacca e pantalone stampati con camicia sartoriale e cravatta nella stessa stampa floreale del completo in tonalità da mimetica e smoking con bavero e panciotto ricoperti di paillettes. Cuciture luccicanti per le lucidissime scarpe nere stringate.

Il finale della Collezione Resort 2019 Philipp Plein è dedicato al red carpet con una nuova capsule collection. Ed ecco abiti luxury e fortemente seduttivi. Corpetti attilati sono ad esaltare le curve, corpetti in pizzo e in chiffon mostrano giochi di trasparenze e profonde scollature. Capi illuminati da paillettes pitonate e da stampe leopardate. Abiti da gran soirée in stile motociclista e capi a pannello mostrano buona parte del corpo. Non mancano però i tocchi più relax. Ampie giacche militari con stampe floreali, salopette in denim e comodi pantaloni in seta leopardata con balze e a zampa di elefante avvolgono morbidamente il corpo.

Gli accessori

Per la gamma delle calzature Plein ha optato per décolleté a punta con tacco a stiletto in metallo con applucato l’iconico teschio della griffe e stivali appuntiti che arrivano fino a mezza coscia. Borse a valigetta rigide, borse in pvc trasparente quadrate o tonde, bustine, cappelli da cowboy neri con borchie o frange sulla tesa, occhiali da sole con montatura metal e grandi orecchini a cerchio in metallo completano gli outfit.