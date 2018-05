MV Agusta Brutale 800 RR LH44: edizione limitata

Presentata la nuova limited edition MV Agusta Brutale 800 RR LH44

Solo 144 esemplari per la nuova collaborazione con Lewis Hamilton

Prosegue la collaborazione tra la Casa di Schiranna e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton che, dopo i successi di Dragster RR LH44 e F4 LH44, hanno creato una nuova versione speciale: la MV Agusta Brutale 800 RR LH44. Realizzata sulla base della Brutale 800 RR MY 2018, la nuova naked tre cilindri limited edition si caratterizza per una grafica, che accentua la già notevole dinamicità della moto, il logo di Hamilton e il 44, il suo numero di gara.

Il design

Con una palette di colori composta da nero carbon metallizzato, rosso shock e bianco perlato e numerosi componenti in fibra di carbonio la Brutale 800 RR LH44 ha un piglio cattivo ma allo stesso tempo elegante e sportivo. Tecnologicamente avanzati sono i componenti in carbonio: parafanghi, condotti di alimentazione airbox ai lati del serbatoio e il profilo aerodinamico posto sopra il quadro strumenti. Raffinati i terminali degli scarichi rifiniti con un vernice a base ceramica, resistente alle altissime temperature. Mentre il top dell’artigianalità è rappresentato dalla sella, impunturata a mano con il logo di Hamilton, applicato a ricamo nella zona del passeggero. Lo stesso logo che ritroviamo anche su serbatoio e parafanghi.



La ciclistica

Il telaio tubolare a traliccio in acciaio ALS è dipinto di bianco per realizzare un effetto a contrasto. Una coppia di forcelle Marzocchi oleodinamiche a steli rovesciati all’anteriore e un monoammortizzatore Sachs progressivo al posteriore compongono il gruppo delle sospensioni. Cerchi in lega realizzati ad hoc con la scritta LH44 montano pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa. L’impianto frenante è composto due dischi da 320 flottanti all’anteriore e un disco in acciaio da 220 al posteriore. Tutto controllato da impianto ABS e perfettamente in grado di frenare in sicurezza i 172 kg di peso della moto.

Motore e prezzo

La Brutale 800 RR LH44 è spinta da un motore 798 cc a tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole in grado di erogare 140 CV a 12.300 giri/min con una coppia di 87 Nm a 10.100 giri/min. Questi valori consentono alla moto di raggiungere una velocità massima di 244 Km/h.

Realizzata in tiratura limitata a soli 144 esemplari rigorosamente numerati, la Brutale 800 RR LH44 sarà disponibile alla vendita a partire da giugno 2018 ad un prezzo base di 24.114 euro.