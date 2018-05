La Ferrari SP38 al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018

L’ultima nata del programma One-Off esposta sulle rive del lago di Como

Presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018, dopo essere stata svelata quattro giorni prima a Fiorano, la Ferrari SP38.

Ultima nata a Maranello e frutto del programma One-Off, è stata messa in bella mostra nella manifestazione d’eleganza che si svolge ogni anno sul Lago di Como dopo essere stata consegnata a un affezionato cliente la scorsa settimana in Emilia. Esemplare unico, realizzato dal Centro Stile Ferrari sulla base della Ferrari 488 GTB, è una vettura guidabile sia su strada che in pista.

Il design esterno

Di color rosso metallizzato, la SP38 ha una linea cuneiforme con un frontale affusolato che si allarga verso i possenti passaruota. Sottili gruppi ottici realizzati ad hoc e le luci diurne obbligatorie riposizionate rafforzano la linea del frontale che rievoca la Ferrari 308 GTB. La fiancata ha la d’aria laterale della 488 GTB completamente nascosta dalla carrozzeria. Ripiegata su stessa, parte dalla linea di cintura ribassata della portiera e scorre verso il passaruota posteriore.



Il posteriore è possente. Ha un design dinamico che parte dal cofano motore, sprovvisto di lunotto e esteso in un unico elemento, e unisce cofano e parafango in fibra di carbonio. Tre vistose lamelle trasversali servono a raffreddare il motore. Un ampio spoiler posteriore ricorda quello della Ferrari F40. Il bordo di fuga dello spoiler, che confluisce nel parafango e nel diffusore aerodinamico sottostante, crea una suggestiva cornice attorno e delinea il volume di coda.

Il motore e gli interni

La Ferrari SP38 è spinta dall’ultima evoluzione del motore V8 biturbo da 3.900 cc in grado di erogare 670 CV a 8.000 giri/min e 760 Nm a 3.000 giri/min. Questi valori consento alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi, da 0 a 200 in 7,6 e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Completano la dotazione il differenziale elettronico E-diff con controllo della trazione posteriore F1-trac e Side Slip Control 2, e l’assetto con ammortizzatori attivi.



L’abitacolo è stato curato dal programma Tailor Made. Vede largo uso di alcantara e cuciture rosse a contrasto per conferire un tocco unico e raffinato a a questa Ferrari veramente speciale.