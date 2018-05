Oroscopo del Giorno Lunedì 28 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 28 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Adotta un approccio più sensibile oggi. Sarai in grado di guidare meglio le persone quando cammini dietro di loro. Guadagna il rispetto degli altri comprendendo e mettendo in relazione le loro emozioni. Il tuo cuore è grande e audace e hai molto amore da dare.

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Prenditi cura delle persone intorno a te, Toro. Il servizio per gli altri è una parte importante della giornata, poiché la compassione e la cura sono in prima linea nella tua mente. Cogli l’occasione per diventare una guida rassicurante per qualcuno vicino che ha bisogno di una spalla.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Potresti sentirti come se stessi sprofondando in un vortice emotivo, Gemelli. Stai attento a pensare che le cose siano tue quando non lo sono davvero. È importante che non accusi qualcuno di essere un ladro quando non hai le prove per sostenere questa affermazione. Mantenere le cose in equilibrio può essere difficile con la grande quantità di sensibilità emotiva nell’aria in questo momento.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il tuo pensiero è abbastanza chiaro Cancro, e scoprirai che le tue emozioni supportano i tuoi processi mentali. Anche la tua natura psichica è forte, quindi dovresti fidarti di qualsiasi intuizione che hai. I lati maschili e femminili del tuo essere stanno lavorando insieme in modo armonioso. La chiave in questo momento è non assumerti i problemi delle altre persone.

LEONE ⭐️⭐️ TOP:Potrebbe essere necessario mantenere la tua astronave inattiva oggi ed eseguire un controllo di sicurezza per il tuo equipaggio, Leone. Assicurati che tutti quelli a bordo siano informati sulla destinazione. Potrebbe essere che li hai appena trovati per strada senza dirgli dove sarebbero finiti. È importante non trascinare le persone inconsapevolmente nel tuo mondo.

VERGINE ⭐️⭐️ TOP:Le cose potrebbero non essere così ovvie come sembrano oggi, Vergine. Non iniziare un progetto fino a quando non lo conosci completamente. Altrimenti, potresti trovarti intrappolato nel mezzo di un dramma emotivo che ti lascia poco spazio per la fuga. Non sorprenderti se la tua motivazione si dissolve improvvisamente e non ti rimane alcun incentivo per portare a termine il tuo lavoro.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Non cercare di forzare le tue idee su nessuno, Bilancia. È importante mantenere la neutralità in modo da poter agire su uno stato mentale stabile quando qualcuno ti porterà alla luce un problema da dover affrontare immediatamente. La chiave è agire piuttosto che reagire a una situazione. Se sai di avere ragione su qualcosa, tienitelo per te. Non è necessario dire a qualcuno che sta sbagliando.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La tua natura intuitiva è particolarmente forte, Scorpione. Non dovrai pensare alle cose perché avrai la capacità di conoscere solo le risposte. Se deve essere fatto un capillare lavoro investigativo, sarebbe un ottimo momento per farlo. La tua natura attenta e sensibile ti farà attraversare ogni porta che vuoi attraversare oggi. Tieni quel sorriso sul tuo viso in ogni momento.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP:Ogni discussione che inizi oggi rischia di esplodere in una brutale battaglia emotiva Sagittario, quindi fai attenzione. Cerca di non calpestare il terreno di qualcun altro, perché scoprirai che è probabile che lui o lei sia possessivo e piuttosto bellicoso nel difendere ciò che è giustamente loro. Evita le eruzioni vulcaniche di energia. Non scegliere combattimenti dove non sono necessari. È possibile risolvere civilmente i problemi senza danneggiare gli altri.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti scoprire che le persone probabilmente sfideranno il tuo processo mentale oggi, Capricorno. Non sorprenderti se sembrano discutere con le tue idee. Il tuo cuore potrebbe essere particolarmente tenero, e qualsiasi tipo di disputa belligerante potrebbe influenzarti profondamente. D’altra parte, puoi usare la tua sensibilità per calmare una situazione che deve essere rimediata.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:La chiave per te oggi è usare il tuo cuore più della tua testa, Acquario. Basa le tue azioni sui tuoi sentimenti e sulla tua conoscenza interiore della situazione. I fatti possono ingannarti. Potrebbe essere che sei arrivato a fare così tanto affidamento su un modo di pensare lineare e logico che non puoi più vedetlo in nessun altro modo. È importante che tu veda l’interconnessione di molte delle diverse aree della tua vita.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Le cose dovrebbero andare particolarmente bene per te oggi Pesci, quindi non preoccuparti di nulla. La vita non diventa necessariamente più facile quando si invecchia. Hai appena imparato come affrontare le cose. Capirai che la tua incredibile sensibilità e saggezza stanno rendendo possibile ottenere una prospettiva più chiara. Ti renderai conto che le cose sono molto meglio di quanto tu possa aver pensato.



Oroscopo del Giorno Lunedì 28 Maggio : buone stelle a tutti!