HondaJet Elite: debutta a EBACE

Honda Aircraft Company ha presentato il nuovo HondaJet Elite

Al Salone aereo EBACE di Ginevra l’ultima versione del piccolo business jet di casa Honda

Honda Aircraft Company, ha presentato in occasione dell’European Business Aviation Convention and Exhibition 2018 (EBACE) di Ginevra in Svizzera, HondaJet Elite, annunciandone anche la sua commercializzazione. Questa è attualmente la versione più avanzata del piccolo jet leggero della compagnia americana di Greensboro (Nord Carolina), controllata dalla casa madre giapponese, lanciato sul mercato 4 anni fa.

L’aereo, dispone di due motori turbofan GE Honda HF120 da 9,12 kN di spinta, montati sopra le ali. E’ in grado di volare a una velocità di crociera di 778 km/h a livello di volo FL300 e di raggiungere un livello di volo massimo FL430 (12.477 metri). Lungo quasi 13 metri e con un’apertura alare di 12,12 è in grado di trasportare fino ad un massimo di 5 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio con una autonomia, ora incrementata del 17% rispetto alla versione precedente, di ben 2.661 km.

Innovazioni e rispetto dell’ambiente

HondaJet Elite è dotato di una nuova struttura attenuante che riduce notevolmente il rumore ad alta frequenza in cabina per migliorare il confort dei passeggeri. Inoltre, il sistema avionico avanzato del velivolo incorpora ulteriori funzioni di gestione delle prestazioni per una pianificazione ottimale del volo. Sono state aggiunte inoltre alcune funzioni automatiche di stabilità e protezione per migliorare la sicurezza.

Un occhio è stato dato anche all’ambiente con una migliore efficienza dei consumi di carburante. L’aeromobile è omologato dalla United States Federal Aviation Administration (FAA) e riceverà presto la certificazione di tipo dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). Grazie alla configurazione OTWEM (Over-the-Wing Engine Mount), la fusoliera e le ali realizzate in materiale composito Natural Laminar Flow (NLF) l’aereo risulta essere al TOP in termini di efficienza, silenziosità, velocità e autonomia della sua categoria.

Il prezzo di questo business jet si aggira sui 4,5 milioni di dollari.